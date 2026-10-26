"안 괜찮아"…'100일의 거짓말' 김유정의 오열, 박진영 향해 처음으로 진심 보였다

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[스포츠조선 조지영 기자] 김유정의 오열에 안방 시청자도 함께 울었다.

지난 25일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(류보리 극본, 유인식·김윤진 연출) 6회에서는 금석중(감우성)이 사토 신이치(진선규)의 총에 맞아 사망한 가운데, 이를 목격한 이가경(김유정)이 사토 히데오·김태웅(박진영)의 품에 안겨 오열하는 모습이 그려지며 가슴을 저릿하게 했다. 그런가 하면 금석중의 신상명세서를 파악하라고 지시한 한편, 동일한 희성(稀姓)을 가진 금서희의 이름을 읊조리는 사토 신이치의 모습이 긴장감을 고조시켰다.

밀정 활동을 관두겠다는 이가경의 마음을 돌린 건, "우리의 대의는 이해하지 못해도 소란을, 그 사람의 목표를 이해해 줄 수는 없겠습니까?"라는 유필립(이무생)의 부탁이었다. 하지만 그 전에 '배신자'는 처단해야 한다며 총을 들었던 유필립의 마음을 돌린 건, 이가경은 배신할 생각이 없을 거라며 "지금은 저 애를 죽이겠다고 나설 때가 아니라 설득해서 데려와야 할 때"라는 유소란(김현주)의 판단이었다.

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결국 희원으로 되돌아온 이가경은 유소란에게 한 달 내로 작전을 마치고 미국에 보내주겠다는 약속을 받았다. 그리고 유소란은 이가경에게 사토 히데오의 마음을 얻되 사적인 감정은 갖지 말라는 임무를 내렸다. 이가경은 사뭇 달라진 마음으로 총독부 출근을 했다. 어제의 일로 걱정하고 미안해하는 사토 히데오 앞에서도 아무렇지 않은 척했다. 그런데 뜻밖에도 후쿠다(김중희)가 이가경을 금석중 심문 통역 현장에 다시 한번 호출했다. 이번에는 사토 히데오를 함께 소환하며 긴장감과 의구심을 자아냈다.

후쿠다는 금석중이 다른 통역생을 두고도 '금서희'만 찾았다고 했지만, 금석중은 어제와 마찬가지로 좀처럼 입을 열지 않았다. 이에 이가경은 후쿠다에게 조선말(한국어)로 설득해 보겠다며, 금석중에게 유소란과 자신이 같은 편이란 정보를 넌지시 흘렸다. 구국단의 동숭동 작전 현장에서 유소란이 무사히 살아남았다는 사실도 에둘러 전하며 그를 안심시켰다.

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그 시각 또 다른 취조실, 결국 동료 나병순(길은성)은 아내를 지키기 위해 모든 것을 밝히며 금석중의 신분이 모조리 밝혀졌다. 그가 '계암리' 출신이라는 이야기에 후쿠다는 잊고 있던 과거가 떠오른 듯 당황했다. 하지만 이내 평정심을 유지하며 이가경과 사토 히데오를 돌려 보냈다. 이가경이 무거운 마음으로 취조실을 나서려는 순간, 금석중은 "금서희" 하고 그를 불러 세워 "가는 길에 카스테라 하나 사 가라"라고 말해 그 의미를 궁금케 했다.

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잠시 후 사토 신이치가 금석중을 찾아왔다. 13년 만에 다시 마주한 두 사람은 상황과 처지는 그 시절과 크게 다르지 않았다. "학살자. 내 가족, 내 친구들, 우리 마을 사람들을 죽이고 불태운 학살자"라는 금석중의 비난에도 사토 신이치는 조금의 죄책감도 보이지 않았다. 금석중의 분노와 사토 신이치의 무심함 속 이들의 독대가 한창이던 바로 그때, 멀지 않은 곳에서 두 발의 총성이 연이어 울려 퍼졌다. 나병순과 그의 아내를 사살된 것이었다.

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1층으로 향하던 이가경과 사토 히데오도 총성을 듣고 얼어붙었다. 그리고 마지막 세 번째 총성이 울리는 순간, 이가경은 사토 히데오의 만류에도 금석중의 취조실을 향해 달려갔다. 두 사람은 그곳에서 나오는 사토 신이치의 뒷모습과 함께, 피로 흥건한 바닥에 쓰러져 있는 금석중의 시신을 목격했다. 그가 총상으로 인한 패혈증으로 사망했다는 후쿠다의 뻔뻔한 거짓말에도, 이가경은 공포와 분노로 뒤섞인 모든 감정을 숨긴 채 돌아섰다.

방송 말미 사토 히데오는 이가경을 뒤따라가 그의 떨리는 손을 붙잡았다. 이가경을 혼자 보내는 것이 못내 마음에 걸리는 듯, 함께 인력거를 타고 집앞에 바래다줬다. 홀로 남겨진 이가경은 금석중의 마지막 모습이 떠올랐고, 유소란에게 이 소식을 어떻게 전해야 할지 몰라 망설였다. 이가경이 대문 앞에서 발길을 돌리는 순간, 아직 떠나지 않은 사토 히데오가 빗속에 서 있었다. "금서희 씨, 괜찮아요?"라는 사토 히데오에게 이번에도 거짓말을 하려던 이가경은 "아뇨, 안 괜찮아요"라며 참아왔던 눈물을 터뜨렸다. 사토 히데오는 아무 말 없이 그를 감싸안으며 위로했다. 이가경이 처음으로 자신의 진심을 털어놓자, 사토 히데오도 마음을 숨기지 않으며 두 사람의 본격적인 변화를 암시했다.

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이날 '100일의 거짓말' 6회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 9.9% 최고 10.7%, 전국 가구 기준 평균 9.5% 최고 10.4%로 자체 최고 기록을 경신했다. 수도권 기준 지상파를 포함한 전채널에서 동시간대 1위를 차지했으며, tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위에 등극했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com