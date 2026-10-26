원조 오디션 ‘슈퍼스타K’, 11년 만 돌아온다…내달 공개 오디션

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[스포츠조선 조민정 기자] 서인국, 허각, 로이킴 등 수많은 스타를 탄생시킨 국민 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'가 11년 만에 부활한다. 한때 순간 최고 시청률 21%를 돌파하며 대한민국을 오디션 열풍에 빠뜨렸지만 마지막 시즌에서는 1%대 시청률로 쓸쓸하게 퇴장했던 프로그램이 다시 한번 전성기 재현에 나선다.

26일 마이데일리 보도에 따르면 Mnet은 오는 2027년 방송을 목표로 '슈퍼스타K'의 새로운 시즌을 준비 중이다. 다음 달인 11월부터 참가자 모집 공고를 내고 공개 오디션을 시작할 예정이다.

새 프로그램의 가제는 '슈퍼스타K 2027'로, 추후 변경될 가능성이 있다. 그러나 기존 프로그램의 정체성이었던 대국민 음악 오디션이라는 기본 방향은 유지한다. 이번에는 연령과 성별, 음악 장르, 국적에 제한을 두지 않고 참가자를 모집할 계획이다. 특정 세대나 음악에 국한하지 않고 다양한 실력자를 발굴하겠다는 구상이다.

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'슈퍼스타K'는 2009년 첫 방송 당시 가수를 꿈꾸는 일반인들에게 새로운 기회의 장을 열어주며 폭발적인 인기를 끌었다. 첫 시즌 우승자 서인국을 시작으로 시즌2에서는 허각, 시즌3에서는 울랄라세션, 시즌4에서는 로이킴이 우승 트로피를 거머쥐었다. 이후 박재정, 곽진언, 케빈 오, 김영근 등이 우승자로 이름을 올렸다.

우승하지 못했지만 프로그램을 발판 삼아 스타가 된 가수들도 적지 않다. 존박, 버스커버스커, 강승윤, 김필, 박혜원, 볼빨간사춘기 등이 '슈퍼스타K'를 거쳐 대중에게 얼굴을 알렸다. 그야말로 신인 가수들의 등용문이었던 셈이다.

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특히 2010년 방송된 시즌2는 지금까지도 오디션 프로그램의 전설적인 시즌으로 꼽힌다. 허각과 존박이 맞붙은 결승전은 Mnet과 KM TV 합산 평균 시청률 18.1%, 순간 최고 시청률 21.2%를 기록했다. 당시 케이블TV 역대 최고 시청률을 경신할 정도로 엄청난 인기를 누렸다.

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'슈퍼스타K'의 성공 이후 MBC '위대한 탄생', SBS 'K팝스타' 등 지상파에서도 오디션 프로그램이 잇따라 등장하며 방송가에 오디션 열풍이 불었다.

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그러나 영광은 오래가지 못했다. 시즌이 거듭될수록 시청률과 화제성이 하락했고 2016년에는 기존 시즌 번호를 버리고 '슈퍼스타K 2016'이라는 이름으로 변화를 시도했지만 전성기의 인기를 되찾지 못했다.

김영근이 최종 우승한 마지막 시즌은 그해 12월 8일 종영했다. 마지막 방송 시청률은 1.167%로, 자체 최저 시청률을 기록하며 아쉬움을 남겼다.

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이후 Mnet은 '프로듀스 101', '아이랜드', '보이즈 플래닛', '걸스 플래닛' 등 아이돌 중심의 서바이벌 프로그램에 집중해왔다. 이런 가운데 다시 돌아오는 '슈퍼스타K'는 특정 장르나 아이돌 그룹 데뷔에 국한되지 않는 대국민 오디션이라는 점에서 차별화를 꾀할 전망이다.

한때 시청률 21%를 넘기는 신화를 썼다가 1%대로 막을 내렸던 '슈퍼스타K'. 11년 만에 돌아오는 원조 오디션 프로그램이 다시 한번 서인국과 허각을 잇는 새로운 스타를 탄생시킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com