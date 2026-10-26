연상호 저예산 프로젝트 또 통했다..'실낙원' 개봉 첫 주 10만 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 개봉 첫 주 누적 관객수 10만명을 동원하며 흥행에 성공했다.

영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 누적 관객수 10만4886명을 기록하며 10만 관객을 넘어섰다. 개봉 전 한국 영화 예매율 1위, 개봉 첫날 한국 영화 박스오피스 1위로 출발한 기세가 첫 주말 성적까지 이어진 결과다.

'실낙원'은 개봉 전부터 토론토와 부산, 하와이국제영화제에 연이어 초청되며 국내외에서 주목받아 왔다. 전 세계 118개국 선판매되며 일찌감치 작품성과 경쟁력을 인정받은 터다.

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연상호 감독은 작품을 두고 "이전에는 내 생각을 관객에게 명확하게 전달해야 한다는 강박이 있었다"며 "이번에는 자유롭게 해석할 수 있는 여지를 남겨두는 것도 좋겠다고 생각하며 만들었다"고 밝힌 바 있다. 정답을 제시하기보다 관객 스스로 답을 생각해보게 하는 연출이 관람 후 반응에서도 그대로 드러난다.

관객들의 반응은 영화가 만들어내는 긴장감에 집중된다. "그냥 대화하는 장면인데도 긴장돼서 자꾸 자세를 고쳐 앉게 된다"처럼 정적일 때도 느껴지는 심리적 압박을 짚는 후기가 이어진다. "김현주가 의심하면 나도 의심하고, 흔들리면 나도 흔들린다"며 주인공의 감정에 그대로 끌려 들어갔다는 반응도 눈에 띈다.

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2주 차에도 관객들과의 만남은 계속된다. 오는 31일에는 연상호 감독과 김현주가 서울 주요 극장을 찾아 무대인사를 진행하며 관객들을 직접 만날 예정이다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com