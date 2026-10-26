조혜련, 돌싱 시절 김구라에 이성적 감정 솔직 고백 "외로워 사귈 뻔"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 조혜련이 절친한 친구 김구라와 이성적 감정을 느꼈던 과거를 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

지난 25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 조혜련이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 조혜련은 절친한 친구인 김구라를 두고 "친구가 아니라 남친, 여친이 될 뻔했다"라고 말한 것에 대해 설명했다.

Advertisement

이에 서장훈은 "이거 합의된 얘기 맞냐"고 조심스럽게 물었다. 조혜련은 "저희 둘 다 돌싱이 됐을 때였다. 외로운 시기가 있었다"고 당시를 떠올렸다.

이어 조혜련은 "그런 감정이 왔다 갔다 했다"고 설명했지만, 이내 "감정이 가기만 했다"고 정정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

남편의 반응에 대한 이야기도 나왔다. 조혜련은 김구라를 향한 남편의 질투가 전혀 없다며 "김구라에 대해선 전혀 질투하지 않는다. 위험도가 없나 보다. 김구라, 박명수 이쪽은 신경 안 쓴다"고 말했다.

Advertisement

이를 들은 신동엽은 "남자들이 보기엔 '안전하다'고 느껴지는 것"이라고 덧붙여 웃음을 더했다.

Advertisement

한편 조혜련은 2014년 재혼했다. 전 남편과의 사이에는 딸 김윤아 씨와 아들 김우주 씨가 있다.

김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.