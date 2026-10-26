"이건 아동학대 맞다"…오은영, 눈물 흘리는 남편 앞 '신고 절차' 경고('결혼지옥')

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[스포츠조선 정안지 기자]오은영 박사가 아이를 향한 위험한 행동을 멈추지 못하는 아내의 사연에 아동학대라고 단호하게 지적하며, 아이를 보호하기 위한 신고 절차를 밟겠다고 밝혔다.

26일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 189회에는 자신의 위험한 행동으로부터 아이를 구해달라는 아내와, "둘 중 하나는 죽을 것 같아"라는 남편의 절박한 사연이 그려진다. 어떤 비난과 지탄도 감수하고 직접 도움을 요청한 아내. 대체 이들 모자에게는 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까.

관찰 영상 속 아내는 하루 종일 집 안을 청소하고 물건의 위치와 각도를 맞추는 데 몰두한다. 아이가 장난감을 꺼내는 순간부터 숨이 막히고, 물건이 제자리에 놓여 있지 않으면 견딜 수 없다는 것. 특히 청각에 극도로 예민한 아내는 아이가 웃고 우는 소리마저 감당하기 어렵다고 털어놓는다.

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남편이 출근한 뒤 아이가 울음을 그치지 않자 아내는 감정을 조절하지 못하고 거칠게 반응한다. 뿐만 아니라 아이를 혼자 방에 남겨두는 등 위태로운 상황이 반복되고, 예상보다 심각한 모자의 일상에 남편은 화면을 제대로 바라보지 못한 채 눈물을 쏟아낸다.

이에 스튜디오에서도 탄식이 끊이지 않는다. 장동민은 "오늘은 못 보겠다. 마음이 너무 아프다"라며 고개를 돌리고, 소유진은 "경찰을 불러야 할 것 같다"라며 안타까워한다. 오은영 박사 역시 "아이가 너무 가엾다"라며 심각한 고민에 빠진다. 이어 오은영 박사는 "이건 아동학대가 맞습니다"라고 단호하게 말한다. 어떤 상황에서도 약자인 아이의 편에 서야 한다며 아이를 보호하기 위한 절차에 따라 신고하겠다고 밝힌 것.

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아내는 아이에게서 도망치고 싶다는 위험한 생각까지 든다며 "내가 죽어야 이 지옥이 끝날까 싶다"라고 털어놓는다. 문제를 인지하면서도 스스로 멈출 수 없어 '제발 우리 아이를 구해 달라'는 마음으로 사연을 신청했다는 것.

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아이의 울음에 극단적으로 반응하는 아내에게는 어떤 문제가 숨어 있을까. 'SOS 부부'와 아이는 이 벼랑 끝 현실에서 벗어날 수 있을지. 'SOS 부부'의 사연은 10월 26일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 189회에서 공개된다.

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anjee85@sportschosun.com