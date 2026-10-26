'잘생쁨' 서은수, 열정 가득 '야구부장' 변신..'기프트'서 성과주의 김우빈과 대립

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[스포츠조선 조지영 기자] 서은수가 열혈 야구부장으로 새 얼굴을 선보인다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'(민주·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)는 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 인물들의 이야기를 그린 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.

이 가운데 덕천고 체육 교사이자 야구부장 윤서진 역을 맡은 서은수의 스틸이 공개돼 시선을 사로잡는다. 극 중 윤서진은 약자에게는 한없이 따뜻하지만, 불의 앞에서는 누구보다 거침없는 인물이다. 덕천고 야구부원들이 마음껏 꿈꿀 수 있도록 응원하며, 야구부를 지키기 위해서라면 누구에게도 물러서지 않는 당찬 면모를 지녔다.

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공개된 스틸 속 윤서진은 덕천고 야구부 점퍼를 입고 따뜻한 눈빛으로 어딘가를 바라보고 있다. 야구부원들과 자연스럽게 어우러져 이야기를 나누는 모습에서는 아이들을 살뜰히 챙기는 다정한 성품과 든든한 야구부장의 면모가 엿보인다.

무엇보다 윤서진은 덕천고 야구부원들의 뜨거운 열정에 마음을 빼앗긴 뒤, 누구보다 든든한 편이 되어주는 인물이다. 특히 성과를 중시하는 감독 정민용(김우빈)과 과정의 가치를 믿는 윤서진이 야구부를 두고 팽팽하게 맞설 예정이어서, 서로 다른 신념을 지닌 두 사람이 어떤 호흡을 보여줄지 궁금증을 높인다.

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정이리이리 작가의 동명 웹툰을 드라마화 한 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 김우빈, 서은수, 양현민, 현봉식, 박상남, 이봉련, 박지아, 차빈, 한시현, 박성현, 한태하, 김건우 등이 출연한다. 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com