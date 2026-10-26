유연석·서현진, 누가 거짓말하고 있나…'라이어' 작가가 밝힌 관전 포인트

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 새 금토드라마 '라이어' 백재영 작가가 작품을 집필하며 중점을 둔 부분과 작품에 담은 메시지를 밝혔다.

MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다.

'라이어'는 민준호(유연석)와 강지선(서현진)의 대립을 중심으로 이야기가 전개된다. 백재영 작가는 두 인물의 심리전과 진실을 둘러싼 갈등을 통해 인간의 복잡한 내면을 그리는 데 집중했다.

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백재영 작가는 '라이어'에 대해 "누가 거짓말을 하고 있는가를 추적하는 이야기이면서 동시에 우리가 왜 어떤 말을 진실이라고 믿게 되는가를 파고드는 심리 스릴러이다. 사람들은 흔히 진실은 하나라고 말한다. 하지만 현실에서는 같은 사건을 두고도 각자가 기억하는 진실과 믿고 싶은 진실이 다를 때가 있다. '라이어'는 바로 그 균열에서 출발한다. 결국 '라이어'는 범인을 찾기 위한 이야기보다는 인간이라는 가장 복잡한 미스터리를 들여다보는 드라마라고 생각한다"라고 설명했다.

집필 과정에서 중점을 둔 세 가지 요소도 공개했다. 백재영 작가는 "처음부터 엔딩까지 동시에 세 가지 주안점을 잊지 않으려 했다"라며 "첫 번째는 시청자들이 특정 인물을 쉽게 단정 짓지 않도록 만드는 것이다. 누군가는 선하고 누군가는 악하다는 단순한 구도 속에서는 인간을 온전히 이해할 수 없다고 생각한다. 모든 인물이 자신의 입장에서 충분히 이해될 수 있도록 입체적으로 그리려 했다"라고 말했다.

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이어 "두 번째는 공감이었다. '라이어'는 평범한 사람의 위태로운 순간을 포착해, 그들을 이야기의 중심에 세운 현실 스릴러이다. 그래서 우리 사회 구성원 누구나 자신의 삶과 감정을 투영할 수 있어야 한다고 생각한다"라고 설명했다.

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또 "세 번째로는 사건의 강도보다 인물들의 심리에 의해 극이 진행되기에 앞을 예측할 수 없는 심리 대결을 만들어내는 부분이 가장 많은 공을 들였다. 생각해 보면 가장 강렬한 서스펜스는 사람의 마음속에 있다. 가장 순수하면서도 가장 공포스러운 것. 저는 그것이 인간의 심리이며 동시에 가장 미스터리한 영역이라고 생각한다. 그래서 그 긴장감을 구현하려 애썼다"라고 덧붙였다.

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이처럼 백재영 작가는 인물에 대한 섣부른 판단을 경계하고, 시청자의 공감을 이끌어내는 동시에 예측하기 어려운 심리전을 구현하는 데 주력했다. 이를 통해 진실과 거짓을 판단하는 기준에 대해서도 질문을 던질 예정이다.

'라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com