"박은빈 벽은 높았다"…日'우영우' 아시다 마나 연기력 놓고 갑론을박

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박은빈의 인생작으로 꼽히는 '이상한 변호사 우영우'가 일본에서 리메이크된 가운데, 주연 배우 아시다 마나를 향한 현지 반응이 엇갈리고 있다.

지난 19일 일본에서 첫 방송된 '미나미다 미나미 변호사는 천재형'(南田南弁護士は天才肌)은 2022년 국내에서 신드롬을 일으킨 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'를 리메이크한 작품이다. 박은빈이 연기했던 우영우에 해당하는 미나미다 미나미 역은 일본의 국민 출신 배우 아시다 마나가 맡았다.

원작이 국내는 물론 해외에서도 큰 사랑을 받았던 만큼 일본판 역시 방송 전부터 높은 관심을 모았다. 특히 박은빈이 자폐 스펙트럼을 가진 천재 변호사 우영우를 섬세하게 표현하며 호평받았던 터라, 아시다 마나가 이를 어떻게 재해석할지가 최대 관심사였다.

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막상 뚜껑을 열자 예상과 달리 아시다 마나의 연기력에 감탄하는 반응이 이어졌다.

일본 매체 MANTANWEB은 지난 22일 첫 방송 이후 아시다 마나를 향한 현지 시청자들의 호평을 집중 조명했다. 현지 SNS에서는 "시작 5분 만에 연기력에 소름이 돋았다", "몸짓과 시선 연기가 대단하다", "생각보다 훨씬 우영우 같았다" 등 긍정적인 반응이 나왔다.

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일본 매체 다이아몬드 온라인 역시 지난 24일 아시다 마나가 첫 방송을 통해 연기력에 대한 우려를 상당 부분 불식시켰다고 평가했다. 특히 방송 당일 작품 관련 해시태그가 일본 X(옛 트위터) 트렌드 1위에 오르는 등 뜨거운 관심을 입증했다고 전했다.

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그러나 원작의 주인공 박은빈과 비교하는 시선도 만만치 않았다. 일본 드라마 리뷰 사이트 Filmarks에는 아시다 마나의 눈빛과 몸짓은 박은빈에 뒤지지 않지만, 목소리의 높낮이와 대사 속도에서는 어색함이 느껴진다는 평가가 올라왔다. 특히 박은빈이 표현했던 우영우 특유의 천진난만하고 사랑스러운 분위기가 다소 부족하다는 지적도 나왔다.

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이는 박은빈이 원작에서 구축한 우영우 캐릭터의 존재감이 그만큼 강렬했다는 의미로도 해석된다. 다만 아시다 마나 역시 자신만의 방식으로 캐릭터를 표현하고 있다는 점에서 일본판을 별개의 작품으로 평가해야 한다는 목소리도 이어졌다.

시청률에서도 관심이 확인됐다. 일본 닛칸 겐다이 보도에 따르면 첫 회 시청률은 간토 지역 가구 기준 7.4%를 기록했다. 일본 드라마 리뷰 사이트 Filmarks에서는 방송 초기 평점 5점 만점에 3.6점을 기록해 원작의 4.3점에는 미치지 못했다.

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한편 원작 '이상한 변호사 우영우'는 2022년 방송 당시 최고 시청률 17.5%(닐슨코리아 전국 유료가구 기준)를 기록하며 신드롬을 일으켰다. 박은빈은 우영우 역으로 2023년 제59회 백상예술대상 TV 부문 대상을 수상하며 연기력을 인정받았다.

olzllovely@sportschosun.com