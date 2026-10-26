배현성X차강윤X박윤호, 티빙 '대리수능' 본다..11월 23일 공개 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 인생을 건 위험한 선택을 택한다.

오는 11월 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈

'대리수능'(최수 극본, 박소연 연출) 측은 26일, 선을 넘은 청춘들의 예측 불가한 선택이 숨 막히는 긴장감을 자아내는 티저 예고 영상을 공개했다.

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'대리수능'은 수능을 무사히 마쳐야만 인생 낙오자가 되지 않는 시험대에 오른 아이들. 배신과 트릭이 난무하는 예측 불가한 전개 속, 극한의 딜레마를 마주한 세 인물의 치열한 두뇌 싸움과 스릴 넘치는 심리전이 차원이 다른 서스펜스를 선사한다.

'방과 후 전쟁활동' '피라미드 게임' '스터디그룹' '취사병 전설이 되다' 등 색다른 소재의 웰메이드 작품을 연이어 성공시킨 티빙이 새롭게 선보이는 작품이라는 점 또한 기대를 높인다. 특히, 티빙 학원물의 새 지평을 연 '피라미드 게임' 등에서 파격적이고 섬세한 연출력을 선보인 박소연 감독과 탄탄한 필력의 최수 작가가 의기투합해 드라마 팬들을 설레게 한다. 배현성, 차강윤, 박윤호 등 개성 넘치는 라이징 스타들을 비롯해 엄지원, 박혁권, 백지원 등 믿고 보는 배우들이 합류해 완성도를 담보한다.

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그런 가운데 공개된 티저 예고 영상 속 남재엽(배현성)의 "딜?"이라는 의미심장한 한 마디에 이어 돌이킬 수 없는 판에 뛰어든 강건태(차강윤), 주희동(박윤호)의 모습이 긴장감을 끌어올린다. 특히 익숙한 시험 풍경 위로 더해진 '인생이 걸린 단 하루'라는 문구는 이들 선택이 불러올 폭풍에 궁금증을 더한다.

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겉으로는 완벽한 육각형 모범생이지만 남모를 결핍을 안고 사는 남재엽 앞에 '저소득층 특별 장학생'의 기적 강건태가 등장하며 공생할 수 없는 두 사람의 위태로운 동행이 시작된다. 여기에 건태의 유일한 절친 주희동까지 얽히며 세 사람의 관계는 걷잡을 수 없는 방향으로 치닫는다. 속내 알 수 없는 남재엽의 의미심장한 미소, 성적표를 구겨 쥔 강건태의 불안한 눈빛, 분노를 드러내는 주희동의 날 선 얼굴은 각자의 욕망과 감정이 충돌하며 벌어질 심상치 않은 사건을 예고한다. 그리고 의문의 현금다발과 피 뭍은 절규, 서로를 조여가며 절박한 상황에 내몰리는 모습에 더해진 '모든 것을 뒤집을 딜이 시작된다'는 문구는 선을 넘은 거래가 불러올 파장을 더욱 궁금케 한다. 과연 세 청춘은 인생을 걸고 어떤 '딜'을 주고 받은 것인지 이목을 집중시킨다.

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무엇보다 청춘 배우 3인방의 강렬한 시너지가 몰입을 배가한다. 완벽한 가면 뒤에 비밀을 감춘 남재엽 역 배현성, 생존을 위해 위험한 선택을 감행하는 강건태 역 차강윤, 우정에 균열이 생기며 예측 불가한 변수로 떠오르는 주희동 역 박윤호까지, 짧은 영상만으로도 팽팽한 긴장감을 완성한 세 배우가 선보일 숨 막히는 심리전과 폭발적인 연기 시너지 역시 기대된다.

'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러를 그린 작품이다. 배현성, 차강윤, 박윤호가 출연했고 최수 작가가 극본을, '피라미드 게임' '성스러운 아이돌'의 박소연 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 23일(월) 티빙에서 단독 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com