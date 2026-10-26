"엄마·아빠만 없어 슬퍼"...최준희, 결혼 5개월만 故 최진실 다시 찾았다

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼 5개월 만에 어머니의 묘소를 찾아 애틋한 그리움을 드러냈다.

지난 25일 최준희는 자신의 SNS에 "엄마한테 힘 받으러 으랏차차"라는 글과 함께 어머니 최진실의 묘소를 찾은 사진을 공개했다.

최준희는 "좋아하던 거 사들고"라며 생전 어머니가 좋아했던 각종 음료와 소주 한 병, 과자 등을 챙겨 묘소를 방문한 모습을 전했다.

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이어 맑게 갠 파란 하늘 아래 자리한 어머니 최진실과 삼촌 고(故) 최진영의 묘소 전경도 공개했다. 최준희는 "날씨 진짜 좋다"라는 글을 덧붙이며 평온한 근황을 전했다.

최진실의 묘소 옆에는 '만인의 연인! 사랑스러운 그녀 이곳에 잠들다'라는 문구가 새겨진 하트 모양 석조물이 자리해 눈길을 끌었다. 손으로 턱을 괸 채 미소 짓는 최진실 옆에서 최준희 역시 같은 포즈를 취하며 환하게 웃어 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

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앞서 최준희는 지난 5월 결혼을 앞두고도 어머니의 묘소를 찾은 바 있다. 당시 그는 "식전에 당연히 엄마도 보고 왔다"며 남편과 함께 어머니를 찾아 인사했다고 밝혔다.

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결혼을 준비하는 과정에서도 부모님을 향한 그리움을 드러냈다. 최준희는 자신의 돌잔치 영상을 공개하며 어머니가 생전 "오늘 와주신 분들 나중에 우리 딸 시집갈 때 꼭 다시 초대할 거니까 오래오래 건강하세요"라고 말하는 모습을 전했다.

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그러면서 "그 모든 자리에 엄마, 아빠만 없다는 사실이 가장 슬프다"고 털어놔 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 고 조성민의 딸이다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 시작했으나 약 3개월 만에 계약을 해지했다. 이후 인플루언서로 활동하고 있다.

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최준희는 지난 5월 오랜 기간 교제해 온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리고 새로운 인생의 출발을 알렸다.