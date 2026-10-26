'포핸즈' 장규리X'오싹한 연애' 김민철, 스릴러 '완벽한 집'으로 대세 입증

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[스포츠조선 조지영 기자] 대세 신예로 떠오른 배우 장규리와 김민철이 스릴러 영화 '완벽한 집'(정용기 감독, 영화사테이크 제작)으로 파격 변신에 나선다.

장규리는 tvN '포핸즈'에서 뛰어난 절대음감 능력을 지닌 홍재인으로 변신해, 교복을 입은 학생부터 전문성을 갖춘 매니지먼트 대표까지 폭넓은 시간대를 소화하며 캐릭터의 변화를 자연스럽게 그려냈다. 김민철은 tvN '오싹한 연애'에서 미소년 비주얼의 귀신 강지환 역을 맡아 주인공 여리(박은빈)의 곁을 맴도는 독특한 존재감으로 마지막까지 극에 힘을 더했다.

이렇게 인기 드라마에서 각자의 매력을 각인시킨 두 배우가 '완벽한 집'을 통해 한층 더 강도 높은 장르 연기에 도전한다.

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기댈 곳 없는 대학생 규빈으로 스크린에 첫발을 내딛는 장규리는 동세대가 공감할 만한 현실적인 고민을 지닌 청춘의 얼굴부터, 새롭게 얻은 '완벽한 집'에서 기이한 사건과 마주하며 두려움과 분노를 폭발시키는 모습까지 넓은 감정의 진폭을 보여준다.

장규리는 "해보지 않았던 장르와 캐릭터라는 것에 가장 끌렸고, 공포라는 장르 안에서 현실적인 사회 이슈가 자연스럽게 담겨 있다는 점 역시 흥미로웠다"며 첫 스크린 작품으로 '완벽한 집'을 선택한 이유를 밝혔다.

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김민철은 규빈의 오랜 친구이자 그녀가 머무는 집에서 벌어지는 일이 단순한 우연이 아님을 가장 먼저 감지하는 부영으로 변신한다. 규빈과 편안하게 티격태격하는 친구부터 이상 징후를 포착한 뒤 적극적으로 사건에 뛰어드는 모습까지, 극의 리듬과 긴장을 함께 끌어간다.

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김민철은 "관객들이 이 집에서 일어나는 일에 가장 먼저 의문을 품는 부영과 함께 호흡하며 궁금증과 긴장감을 즐기셨으면 좋겠다"고 전했다.

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특히 장규리와 김민철은 극 중 오랜 시간 함께한 자연스러운 호흡을 바탕으로, 일상이 공포로 뒤바뀌는 순간 서로를 가장 가까이에서 지켜보는 관계를 완성해 냈다. 밝고 사랑스러운 이미지로 대중과 만나온 두 배우가 '완벽한 집'에서는 현실적인 청춘의 얼굴과 예측할 수 없는 공포를 오가며 어떤 새로운 시너지를 보여줄지 주목된다.

'완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생이 우아한 집주인과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 장규리, 배종옥, 김민철 등이 출연했고 '옥수역귀신'의 정용기 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 25일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com