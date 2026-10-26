[롤드컵] 젠지와 디플러스 기아, 8강 선착…한화생명은 2패째로 탈락 위기

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젠지와 디플러스 기아가 예상대로 가장 먼저 롤드컵 8강 진출을 확정했다.

26일(한국시각) 미국 텍사스주 앨런시 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지 3라운드에서 LCK(한국)의 젠지는 LCS(북미)의 라이온을 2대1로 꺾었고, 디플러스 기아는 LEC(유럽)의 모비스타 코이를 2대0으로 완파했다.

두 팀은 나란히 3전 전승을 기록하며 16개팀 가운데 가장 먼저 녹아웃 스테이지(8강)에 올랐다. 이에 따라 8강 대진에서 서로 다른 브래킷에 배정돼 결승에 진출해야 맞대결을 펼칠 수 있게 됐다. 8강에서는 스위스 스테이지를 3승2패로 통과한 팀과 만날 가능성이 커 상대적으로 유리한 대진을 기대할 수 있다. 두 팀은 일주일여의 휴식과 전력 정비를 거쳐 11월 4일부터 시작되는 녹아웃 스테이지에 나선다.

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디플러스 기아가 모비스타 코이를 상대로 완승을 거둔 반면, 젠지는 풀세트 접전 끝에 승리를 따냈다. 1세트에서 주요 오브젝트를 잇달아 내주며 주도권을 빼앗긴 젠지는 2세트에서 오브젝트를 장악하며 승부를 원점으로 돌렸다. 3세트에서도 중반까지 팽팽한 승부가 이어졌지만, 28분쯤 중앙 교전에서 상대 5명을 모두 잡아내는 에이스를 기록한 뒤 바론 버프까지 확보하며 역전승을 완성했다.

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반면 한화생명e스포츠는 LPL(중국)의 전통 강호 IG에 패하며 1승2패로 밀려 탈락 위기에 놓였다. IG의 한국인 듀오인 '더샤이' 강승록과 '루키' 송의진이 활약하며 한화생명을 무너뜨렸다.

1라운드에서 TES를 꺾으며 순조롭게 출발했던 한화생명은 2라운드에서 젠지에 패한 데 이어 IG에도 덜미를 잡혔다. LCK 내전에 이어 중국팀과 잇달아 맞붙는 까다로운 대진도 부담으로 작용했다. 이제 4라운드와 5라운드를 연달아 통과해야 8강에 오를 수 있는 처지가 됐다. LEC의 강호 G2 e스포츠 역시 이날 TES에 패해 1승2패로 탈락 위기에 몰렸다.

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27일에는 T1이 LCP(아시아태평양)의 CFO와 3라운드 경기를 치른다. 1승1패를 기록 중인 T1은 승리할 경우 2승1패로 8강 진출에 한 걸음 더 다가선다. 객관적인 전력에서 우위를 점하고 있지만, 단판 승부인 만큼 방심은 금물이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com