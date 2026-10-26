'박성광♥' 이솔이, 이혼설 해명 후 뼈있는 결혼 조언…"고쳐 쓰는 거 아냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 결혼 상대를 선택하는 기준에 대해 솔직한 조언을 건넸다.

이솔이는 25일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "언니 남자 만날 때 어떤 걸 봐야 할까. 결혼을 생각하니까 너무 어려워"라며 연애와 결혼에 대한 고민을 털어놨다.

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이에 이솔이는 "성향적으로는 시간을 보내고, 사람을 대하는 태도나 삶의 방향성이나 가치관이 비슷한 사람과 만나야 하는 것 같고"라고 답했다.

이어 "성격적으로는 진짜 지조 있는 사람 만나야 하는 것 같아"라며 상대방의 한결같은 태도를 강조했다.

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특히 이솔이는 "고쳐 쓰는 거 아니다 정말로. 지조 있고 순애인 남자 만나야 해. 그럼 신뢰와 다정함은 그 안에 필히 자리하게 될 거야"라고 덧붙이며 현실적인 결혼 조언을 전했다.

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이솔이의 이 같은 발언은 최근 남편 박성광과의 이혼설을 직접 해명했던 터라 더욱 눈길을 끈다.

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앞서 이솔이는 지난 6월 자신의 SNS에 "내 나이 서른아홉. 지우고 싶은 과거가 있다"며 가치관이 다른 사람과의 관계에 대한 생각을 담은 글을 올렸다. 이를 두고 일부 누리꾼 사이에서 박성광과의 불화설과 이혼설이 제기됐다.

그러나 이솔이는 이혼 여부를 묻는 질문에 직접 부인하며 "지우고 싶은 과거는 제 생각을 풀어내는 것에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라고 해명했다.

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또한 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑이라고 마무리도 예쁘게 했다"며 자신의 글이 부부 관계에 문제가 있다는 의미는 아니라고 선을 그었다.

이후 두 사람은 이달 초 가수 KCM의 결혼식에 참석해 축하 인사를 전하는 등 변함없는 부부의 일상을 보여줬다.

한편 이솔이는 2020년 7세 연상의 박성광과 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 신혼생활을 공개하며 사랑받았다.

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olzllovely@sportschosun.com