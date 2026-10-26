샤이니 민호, 철인3종 ‘3위’ 쾌거…2시간 27분 완주 ‘운동선수 다 됐네’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 샤이니 민호가 철인3종대회에서 3위에 오르며 연예계 대표 '운동 광인'의 저력을 입증했다. 불과 한 달 전 음악방송 1위보다 철인3종대회 1위가 더 좋다는 속마음을 털어놨던 그가 실제 시상대에 오르면서 당시 발언까지 재조명되고 있다.

민호는 지난 25일 경남 통영에서 열린 '2026 통영 월드 트라이애슬론 컵' 동호인 경기에 출전해 남자 35~39세 부문 3위를 차지했다.

이번 대회 동호인부는 수영 1.5㎞, 사이클 40㎞, 달리기 10㎞를 연달아 소화하는 스탠더드 코스로 진행됐다. 민호는 세 종목을 모두 완주했고, 공개된 결승선 영상에는 2시간 27분 13초의 기록이 전광판에 표시됐다.

Advertisement

대한철인3종협회가 공개한 현장 영상에서 민호는 분홍색 경기복 차림으로 두 팔을 활짝 벌리며 결승선을 통과했다. 긴 레이스를 마친 뒤에도 환한 미소를 지은 그는 동호인 부문 3위 입상으로 시상대에 오르는 기쁨까지 누렸다.

특히 이번 성과는 앞서 민호가 방송에서 털어놨던 남다른 운동 사랑과 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

Advertisement

민호는 지난 9월 13일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 자신의 신곡 'Make it hot' 음악방송 1위와 철인3종대회 1위 중 무엇이 더 좋은지 묻는 질문을 받았다.

Advertisement

당시 민호는 소속사 SM엔터테인먼트의 눈치를 보는 듯 쉽게 답하지 못하다가 "당연히 'Make it hot' 1위도 좋지만 깊은 속마음은 철인 3종 1등이 좋다"고 솔직하게 고백했다. 이에 전현무는 "회사 눈치 보는 거 보라"고 놀렸고 민호의 운동 열정을 두고 "이영표 어린 버전"이라고 표현해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

말뿐인 열정도 아니었다. 민호는 지난해 6월 충주에서 열린 철인3종대회에 처음 출전했다. 당시 대회를 앞두고 장염에 걸려 몸 상태가 좋지 않았지만 "포기가 어딨어"라며 의지를 다졌고, 2시간 18분 43초의 기록으로 완주해 참가자 상위 23%에 이름을 올렸다. 이후에도 수영과 사이클, 달리기 훈련을 꾸준히 이어왔다. 지난 9월 MBC '나 혼자 산다'에서는 철인3종을 위해 새로 구입한 자전거를 '보물 1호'라고 소개하기도 했다. 그는 수영 3.8㎞, 사이클 180㎞, 마라톤 42.195㎞를 완주하는 장거리 철인3종 코스에도 도전하고 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이번 입상 소식을 접한 팬들은 "아이돌인 척하는 운동선수", "마라톤 풀코스 앞두고 철인3종이라니 대단하다", "본업도 잘하면서 운동까지 대단하다" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

한편 민호는 지난 9월 솔로 미니 2집 'Make it hot'을 발매하고 가수 활동을 이어가고 있다. 오는 11월 28일과 29일에는 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 'MINHO CONCERT <MEAN : of feral>'을 개최한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com