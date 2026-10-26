"아들 박진영도 못 믿어"…'100일의 거짓말' 진선규 표 악역, 왜 이렇게 지독해

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진선규가 아들을 향한 의심과 피해자를 향한 책임 전가로 지독한 악역의 끝을 펼쳤다.

지난 25일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 6회에서는 사토(진선규)가 태웅(박진영)의 판단을 경계하는 한편, 과거 계암리 학살의 피해자 금석중과 대면하는 모습이 그려졌다. 진선규는 아버지의 인정부터 권력자의 명령, 가해자의 뻔뻔한 자기 합리화까지 서로 다른 대화 속에 사토의 지배욕을 담아냈다.

이날 사토는 뺨을 맞고도 감정을 드러내지 않은 태웅에게 "아주 잘했다"라고 말했다. 좀처럼 칭찬하지 않던 아버지의 인정이었지만, 그가 높이 평가한 것은 모욕을 당하고도 속마음을 숨긴 태도였다. 어린 태웅에게 감정을 얼굴에 드러내지 말라고 가르쳤던 과거가 겹쳐지며, 아들을 향한 칭찬에도 자신의 기준을 앞세우는 사토의 면모가 드러났다.

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금서희를 둘러싼 당부에도 통제의 의도가 담겼다. 사토는 태웅에게 서희의 신뢰를 얻으라고 지시하면서도 "그 아이는 너를 믿어야 하지만, 넌 그래선 안 된다"라고 선을 그었다. 이어 태웅의 어머니가 떠난 일까지 거론하며 아들의 감정과 관계를 자신의 뜻 안에 묶어두려 했다. 슬픈 듯한 얼굴로 아들을 바라보다 담담하게 어깨를 두드리는 모습에는 아버지의 상처와 상대를 통제하려는 태도가 겹쳐졌다.

부자 사이의 균열은 기송관 공사 현장 방문 이후 더욱 선명해졌다. 사토는 태웅에게 "오늘 통역, 제대로 한 거냐"라고 물었다. 태웅이 "왜 아닐 거라고 생각하십니까?"라고 되묻자 "너를 믿는다"라고 답했지만, 아들의 행동부터 확인하는 질문은 오히려 그 믿음에 의문을 남겼다.

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이어 인부들의 노동시간을 매일 한 시간씩 늘리라고 지시한 사토는 태웅이 "아버지"라고 부르며 말을 꺼내자 이를 끊었다. "이건 명령이다, 사토 통역관"이라는 단호한 말로 아들의 이견을 차단한 것이다. 진선규는 아버지를 부르는 아들에게 직책으로 답하는 장면을 통해, 자신의 뜻 앞에서는 가족 관계조차 뒤로 미루는 사토의 냉혹함을 부각했다.

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사토가 타인을 지배하는 방식은 금석중과의 대면에서 더욱 잔인하게 드러났다. 13년 만에 자신을 마주한 석중이 옛 이름인 '이시카와 노부유키'를 부르며 학살의 책임을 묻자 사토는 동요하지 않았다. 오히려 "난 정당한 임무 수행 중이었다"라며 평화적인 만세운동을 폭동으로 규정하고, 무죄 판결까지 앞세워 자신의 행위를 정당화했다. 가족과 이웃을 잃은 피해자의 절규 앞에서도 죄책감은 찾아볼 수 없었다.

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이어 사토는 갑작스럽게 목소리를 높이며 석중의 아내를 거론했다. "그 일이 너의 탓이란 생각은 한 번도 안 해봤나?"라는 말로 학살의 책임을 오히려 석중에게 떠넘겼다. 마을 사람들을 죽음으로 몰아넣은 가해자가 살아남은 이의 죄책감을 파고든 것이다. 진선규는 차분한 자기변명에서 날 선 공격으로 전환하며, 상대의 가장 아픈 기억까지 무기로 삼는 사토의 비열함을 드러냈다.

총성이 들린 뒤에도 사토의 태도는 달라지지 않았다. 동지 부부의 죽음을 금슬에 빗대어 언급하며 석중을 자극했고, 분노와 절망으로 몸부림치는 상대를 차갑게 내려다봤다. 이어 "걱정하지 마, 나는 널 죽이지 않아"라는 말 뒤에 "너의 사인은 병사다"라고 덧붙였다. 죽음을 예고하면서도 자신의 책임은 남기지 않겠다는 선언이었다.

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이후 후쿠다가 석중의 죽음을 급성 패혈증으로 처리했다고 보고하자 사토는 이를 당연한 사실처럼 받아들였다. 외신 보도로 문제가 될 가능성을 우려하는 후쿠다에게도 석중은 취조 중 병사했다고 못 박았다. 진선규는 사람의 목숨뿐 아니라 그 죽음이 기록되는 방식까지 결정하려는 사토의 오만함을 담아내며, 악행을 저지르고도 끝내 자신의 죄를 인정하지 않는 인물을 그려냈다.

그 와중에도 아들을 향한 경계는 놓지 않았다. 금서희가 석중의 시신을 봤다는 보고에 날카롭게 반응하던 사토는 태웅도 함께 있었다는 말에 "히데오와?"라고 되물었다. 이어 금석중과 금서희의 성씨에 주목하고 13년 전 석중의 신상명세서를 찾으라고 지시했다. 아들의 행적과 과거의 흔적을 동시에 살피는 집요함이 다음 전개에 긴장을 더했다.

진선규는 이번 회에서 아들을 믿는다는 말과 피해자에게 죄를 묻는 말에 사토의 일관된 지배 논리를 담았다. 자신의 기준을 따를 때만 인정하고, 그에 맞서면 의심하거나 책임을 돌리는 인물의 모순을 세밀하게 그려낸 것. 태웅과의 대화에서는 감춰진 불신을, 석중과의 대면에서는 죄책감 없는 확신을 드러내며 사토의 위협적인 존재감을 한층 선명하게 완성했다.

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한편, tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말'은 매주 토·일요일 밤 9시 10분 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com