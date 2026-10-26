‘74세’ 이수만, 아이찡에 직접 발차기 안무 지도...“여기서 딱 올라와야 돼”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 소녀시대 멤버 써니가 삼촌인 이수만(74) 프로듀서의 생생한 연습실 디렉팅 현장을 공개했다.

써니는 지난 25일 개인 계정에 "A2O LITE 의 데뷔곡 NEON 첫 공중파 1위 기념 비하인드 공개~!!!! #당분간또뒷문으로몰래출퇴근 #1위축하해"라는 글과 함께 자신이 프로듀서로 참여한 신인 그룹 A2O 라이트(A2O LITE)의 데뷔곡 '니온(NEON)' 공중파 1위 석권을 기념하는 비하인드 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 이수만이 직접 멤버들에게 안무를 가르치는 모습이 담겼다.

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영상에서 이수만은 만 13세 멤버 아이찡과 시리 앞에서 곡의 핵심 포인트인 '발차기 안무'를 몸소 선보였다. 그는 "이렇게 차서 올라오는 게 아니라 쳐서 여기서 딱 올라와야 한다"며 구체적인 각도와 동작을 직접 시연하며 신인들을 밀착 지도했다. 이를 유심히 지켜보며 동작을 흡수하는 어린 멤버들의 모습도 눈길을 끌었다.

앞서 써니는 라디오 방송을 통해 이수만이 직접 춤을 춘 연습 영상이 있다고 귀띔하며 팬들의 기대감을 높인 바 있다. 실제 안무 지도 영상 외에도 이수만과 유영진 프로듀서의 얼굴을 AI로 합성한 고난도 칼군무 영상까지 공개돼 온라인상에서 큰 화제를 모았다.

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한편, SM엔터테인먼트 지분 매각 이후 경업금지 약정이 만료되며 3년 만에 국내 가요계에 복귀한 이수만은 최근 A2O엔터테인먼트를 통해 9인조 다국적 그룹 A2O 라이트를 선보였다. 데뷔곡 'NEON'은 발매 29시간 만에 멜론 톱100 정상에 오른 데 이어, 음악방송 4관왕을 달성하며 돌풍을 일으키고 있다.

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tokkig@sportschosun.com