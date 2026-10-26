방송 끊긴 조세호, ♥아내 SNS 통해 전해진 '웃픈' 근황…"뭐냐"

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[스포츠조선 정안지 기자] 조폭 연루설에 휩싸였던 방송인 조세호의 유일한 고정 프로그램이었던 '도라이버'가 종영하는 가운데 아내가 SNS를 통해 공개한 조세호의 모습에 시선이 집중됐다.

25일 조세호의 아내 정수지 씨는 SNS 계정을 통해 "아저찡입니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 신인 그룹 A20 멤버 아이찡이 "내 매력은 눈썹과 미소다"라고 말하는 음성에 맞춰 조세호의 얼굴을 클로즈업하는 모습이 담겼다. 아내는 남편의 눈썹과 미소를 자랑하듯 카메라에 담았고, 갑작스러운 촬영에 당황한 조세호는 "뭐냐"라고 반응해 웃음을 자아냈다.

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최근 방송 활동이 뜸해진 조세호의 일상 모습을 아내가 SNS를 통해 유쾌한 방식으로 남편의 일상을 공개하면서 대중의 관심을 끌고 있다. 특히 조세호가 출연하던 마지막 고정 예능마저 종영 소식을 전하면서, 앞으로 SNS를 통해 전해질 그의 근황에도 관심이 이어질 전망이다.

지난 25일 조세호의 유일한 예능이었던 '도라이버'의 종영 소식이 전해졌다.

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'도라이버' 제작진은 "현재 방송되고 있는 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐다"며 "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램인 데다, 남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다 보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"라고 밝혔다.

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이번 종영은 조세호에게 더욱 아쉽게 다가올 것으로 보인다. 지난해 조세호는 '조폭 연루설'에 휘말린 뒤 당시 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서 자진 하차했다. 논란 속에서도 '도라이버' 측은 조세호와의 동행을 이어가며 함께해 왔지만, 프로그램이 종영하면서 그가 출연하던 고정 프로그램은 모두 막을 내리게 됐다.

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한편 조세호는 지난해 조직폭력배 연루설에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 당시 조세호 소속사 측은 "단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다"며 의혹을 전면 부인했다. 조세호 역시 "예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 "많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀린다"고 해명했다.

anjee85@sportschosun.com