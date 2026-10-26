'핫시4' 김지영, '혼전임신' 딸 조용히 백일잔치 "공주님은 내내 오열"

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[스포츠조선 김수현기자] 혼전임신으로 화제가 됐던 '하트시그널4' 출신 김지영이 딸의 백일잔치 현장을 공개하며 유쾌한 육아 일상을 전했다.

지난 25일 김지영은 자신의 SNS에 "오늘 집에서 가족끼리 백일잔치 했거든요"라는 글과 함께 사진을 공개했다. 김지영은 가족들만의 오붓한 모임으로 딸의 탄생 100일을 축하했다.

김지영은 "오랜만에 집안이 북적북적하니 너무 재미있고, 슬 공주님은 내내 오열하시고"라며 "어른들을 위한 잔치였습니다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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공개된 사진에는 백일상 앞에 앉아 있는 딸 윤슬 양의 모습이 담겼다. 윤슬 양은 얼굴이 발갛게 달아오른 채 눈물이 그렁그렁한 모습으로 시선을 끌었다.

김지영은 딸의 모습을 두고 "눈물 젖은 햄스터 한 마리와"라고 표현하며 딸을 향한 애정을 드러냈다. 백일을 맞은 딸의 귀여운 모습과 이를 유쾌하게 전한 김지영의 반응이 웃음을 안겼다.

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한편 김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다.

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이후 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 트레바리의 대표 윤수영과 혼전 임신 및 결혼 소식을 전했으며, 7월 첫딸 윤슬 양을 품에 안았다.