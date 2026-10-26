전도연이 마침내 해내나…韓최초 오스카 주연상 가능성 美집중조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'을 통해 한국 배우 최초로 아카데미(오스카) 여우주연상 후보에 지명될 가능성이 높다는 현지 외신의 전망이 나왔다.

25일(현지 시각) 미국 유명 연예 매체 '할리우드 리포터'는 이창동 감독의 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 해고 노동자의 아내 '미옥'을 열연한 전도연을 집중 보도했다. 매체는 "이 역을 전도연이 아닌 다른 배우가 소화하는 것은 상상조차 하기 어렵다"며 "가장 유쾌한 순간에도 가슴 저리게 파고드는 복합적인 연기를 선보였다"고 극찬했다. 이어 "명망 높은 전도연이 한국인 최초로 오스카 여우주연상 후보에 오르는 것은 그의 눈부신 행보에 걸맞은 당연한 결과"라고 평가했다.

외신은 광고 모델로 데뷔한 이후 영화 '접속', '밀양', '하녀'부터 드라마와 연극 무대까지 수십 년간 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 전도연의 연기 인생을 상세히 짚기도 했다. 이창동 감독 역시 "비영어권 배우가 오스카 문을 두드리는 것은 여전히 어렵고 드문 일이지만, 아카데미가 전도연의 성취를 인정하는 것은 변화를 향한 의미 있는 증거가 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

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지난 23일 공개된 '가능한 사랑'을 향한 평단의 반응도 폭발적이다. 미국의 공신력 있는 영화 평점 사이트 '로튼 토마토'에서 평론가 만점에 해당하는 토마토 지수 100%를 기록하며, 내년 오스카 작품상 유력 후보 명단에 이름을 올렸다. 로튼 토마토는 작품상 외에도 전도연의 여우주연상 노미네이트와 최우수 국제영화상 수상 가능성을 높게 점쳤다.

LA타임스 역시 찬사를 아끼지 않았다. 매체는 "이창동 감독이 이토록 섬세하고 다가서기 쉬운 인간미를 보여준 적은 없다"며 "정교한 각본과 흠잡을 데 없는 연출, 그리고 일상의 투쟁을 고스란히 떠안은 영혼을 그려낸 전도연의 경이로운 연기가 어우러진 올해 최고의 걸작"이라고 평했다.

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한편, 지난 9월 베니스 국제영화제 심사위원대상을 수상하며 한국의 오스카 국제장편영화상 공식 출품작으로 선정된 '가능한 사랑'은 넷플릭스의 전폭적인 지원 아래 오스카 주요 부문 공략에 박차를 가하고 있다. 전도연의 여우주연상을 비롯해 설경구의 남우주연상, 조여정의 여우조연상, 그리고 작품상과 감독상, 각본상까지 주요 트로피를 정조준하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com