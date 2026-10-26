‘조진웅 은퇴작’ 시그널2, 12월 7일 방송되나…tvN “확정 아냐”[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 조진웅의 과거 소년범 전력 논란과 은퇴 선언으로 방영이 무기한 미뤄졌던 tvN 드라마 '시그널2'가 오는 12월 방송된다는 소식이 전해졌다. 그러나 tvN 측은 또다시 "확정된 바 없다"며 선을 그어 10년을 기다린 시청자들의 궁금증을 키우고 있다.

지난 25일 '두 번째 시그널'(이하 '시그널2')이 오는 12월 7일 tvN 월화드라마로 편성돼 시청자들을 찾는다는 보도가 확산됐다. 이에 따르면 당초 11월 30일 첫 방송을 계획했으나 일정을 일주일 늦춰 12월 7일 1, 2회를 연속 방송하고 이튿날인 8일부터 한 회씩 공개하는 방향으로 준비 중이다.

논란의 중심에 섰던 조진웅의 출연 분량을 편집하지 않고 공개하는 방안도 거론됐다. 별다른 홍보 없이 작품을 선보이는 대신 조진웅을 제외한 출연 배우들이 참여하는 제작발표회를 사전 녹화하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

Advertisement

그러나 tvN 측은 이 같은 편성설에 대해 "확정된 바 없다"고 밝혔다.

사실 '시그널2'의 편성설이 제기된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 6월 30일에도 '시그널2'가 11월 30일 첫 방송을 확정, 조진웅의 분량 역시 편집 없이 등장한다는 보도가 나왔다. 당시에도 tvN은 "확정된 바 없다"며 신중한 태도를 보였다.

Advertisement

이후 약 4개월 만에 이번에는 12월 7일이라는 새로운 방송 날짜가 등장했지만 tvN의 공식 입장은 달라지지 않았다.

Advertisement

'시그널2'는 지난 2016년 방송된 '시그널'의 10년 만의 후속작이다. 과거와 현재를 연결하는 무전을 통해 장기 미제 사건을 해결하는 형사들의 이야기를 담아 큰 사랑을 받았다. 김은희 작가가 다시 집필을 맡고 김혜수, 이제훈, 조진웅 등 시즌1의 주역들이 그대로 뭉친다는 소식에 제작 단계부터 기대를 모았다.

Advertisement

tvN 개국 20주년 기념작으로 준비된 '시그널2'는 지난해 8월 모든 촬영을 마치고 당초 올해 6월 공개될 예정이었다.

그러나 지난해 12월 조진웅의 과거 소년범 전력이 뒤늦게 알려지면서 상황이 급변했다. 당시 조진웅 소속사는 미성년 시절의 잘못된 행동을 확인했다고 밝혔고, 조진웅은 사과와 함께 "오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다"며 연예계 은퇴를 선언했다.

Advertisement

문제는 '시그널2'가 이미 촬영을 모두 마친 작품이라는 점이다. 극 중 핵심 인물인 이재한 형사를 연기한 조진웅의 분량을 어떻게 처리할지, 작품을 예정대로 공개할 수 있을지를 놓고 고민이 이어졌다.

당시 제작진은 "10년을 기다려주신 시청자들을 향한 마음을 담아 2026년 하반기 공개를 목표로 정성을 다해 준비해 온 작품"이라며 작품과 시청자를 위한 최적의 방안을 찾겠다는 입장을 밝혔다.

10년 만의 후속작이라는 기대와 주연 배우의 은퇴라는 악재 사이에서 공개 일정조차 확정하지 못하고 있는 '시그널2'가 거듭된 연말 편성설 속에 올해 안으로 시청자들과 만날 수 있을지 관심이 쏠린다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com