'85세' 김혜자, 부축 없이 공식석상 섰다...'건강이상설' 20일만 환한 미소

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김혜자가 최근 불거진 '건강이상설'을 불식시키며 건강하고 환한 모습으로 관객들과 만났다.

지난 25일 영화 '여전히 찬란하게'의 배급사 플러스엠 엔터테인먼트 공식 SNS에는 "여찬즈가 왔어요~ 10/24(토) 행복했던 관객분들과의 만남! '여전히 찬란하게' 절찬상영 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 개봉 첫 주말 무대인사에 참석한 김혜자의 모습이 담겼다. 김혜자는 환한 미소와 건강해진 얼굴로 관객들에게 인사를 건네며 현장 분위기를 따뜻하게 만들었다.

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앞서 김혜자는 지난 6일 제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 레드카펫 행사 당시 은은한 한복 차림으로 등장했으나, 이동 과정에서 주변의 도움으로 부축을 받아 천천히 발걸음을 옮기고 손으로 입을 가린 채 여러 차례 기침하는 모습이 포착돼 팬들의 걱정을 샀다.

이어 15일 예정되었던 무대인사 일정이 당일 취소되면서 일각에서는 올해 85세인 김혜자의 나이를 우려하며 '건강이상설'이 불거지기도 했다.

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당시 영화 관계자 측은 "단순 감기 기운일 뿐 건강에는 이상이 없다"고 해명했으나, 원로 배우인 만큼 우려의 목소리가 이어졌다. 그러나 이번 무대인사에 건강한 모습으로 다시 등장하면서 팬들의 우려를 완전히 털어내게 됐다.

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한편, 김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작으로 화제를 모은 영화 '여전히 찬란하게'는 생애 가장 찬란했던 순간을 함께했던 단짝 친구를 60년 만에 다시 만나는 주인공 '순옥'의 이야기를 그린 작품으로 현재 절찬 상영 중이다.