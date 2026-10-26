조세호, '고정無' 최대 위기...♥아내 SNS 내조 돌파구 될까

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조세호가 방송 인생 최대 위기에 직면했다. 조직폭력배 친분 의혹으로 주요 예능에서 잇따라 하차한 가운데 사실상 유일하게 출연을 이어오던 넷플릭스 '도라이버'마저 종영을 확정했다. 최근 아내가 SNS를 통해 적극적인 내조에 나선 상황에서 조세호가 다시 한번 방송가에 복귀할 수 있을지 관심이 쏠린다.

25일 '도라이버' 제작사 스튜디오투쁠은 공식 SNS를 통해 "현재 방송되고 있는 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐다"고 종영을 발표했다.

제작진은 "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램"이라며 "출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"고 밝혔다. 마지막 방송은 오는 11월 21일이다.

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이번 종영 소식에 유독 관심이 쏠리는 인물은 조세호다.

조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 의혹이 불거지면서 방송 활동에 제동이 걸렸다. 당시 금품 수수 및 불법 사업 연루 의혹을 전면 부인했지만 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했다며 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 자진 하차했다.

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반면 '도라이버'는 달랐다. 제작진은 조세호와의 동행을 유지했고 논란 속에서도 조세호는 해당 프로그램을 통해 시청자들과 만났다.

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그러나 마지막 남은 고정 예능마저 막을 내리면서 방송 활동에 사실상 공백이 생기게 됐다. 현재까지 조세호의 새로운 고정 프로그램이나 구체적인 복귀 일정은 알려지지 않았다.

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이런 가운데 아내 정수지의 적극적인 내조가 눈길을 끈다.

정수지는 지난 11일 '조세호 발각시 계폭'이라는 SNS 계정을 개설하고 남편의 일상을 공개하기 시작했다. 계정에는 "본 계정은 조세호 동의 없이 운영됩니다"라는 문구를 내걸었고 조세호가 생일상을 받고 식사하거나 기타를 연주하는 모습 등을 유쾌한 영상으로 담아냈다. 조세호의 소속사 역시 해당 계정의 운영자가 아내 정수지라고 확인하며 "내조 느낌으로 만든 계정"이라고 설명했다.

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지난 25일에는 신인 걸그룹 A2O LITE 멤버 아이찡의 유행 멘트인 "내 매력은 눈썹과 미소다"라는 음성에 맞춰 조세호의 얼굴을 클로즈업한 영상을 공개했다. 아내의 갑작스러운 촬영에 조세호가 "뭐냐"고 당황하는 모습까지 담겨 웃음을 자아냈다.

방송에서 만나기 어려워진 조세호가 아내의 SNS를 통해 대중과 접점을 이어가고 있는 셈. 일각에서는 이를 방송 복귀를 염두에 둔 이미지 회복 행보로 바라보기도 한다.

사실 방송가에는 논란과 위기를 극복하고 제2의 전성기를 맞은 예능인들의 사례가 적지 않다.

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신동엽은 1999년 대마초 흡입 혐의로 구속되며 방송 활동을 중단했다 이듬해 복귀했다. 김구라 역시 2012년 과거 인터넷 방송에서 했던 일본군 위안부 비하 발언이 재조명되면서 출연 중이던 모든 프로그램에서 하차했고 이후 봉사활동과 기부를 이어가며 같은 해 방송에 복귀했다. 이상민도 사업 실패로 약 69억원의 빚을 떠안았지만 '미운 우리 새끼' 등을 통해 빚을 갚아가는 과정을 공개하며 이른바 '궁상민' 캐릭터로 재기에 성공했다.

조세호 역시 한 차례 자신의 이미지를 완전히 뒤바꾼 경험이 있다. 과거 '양배추'라는 예명으로 활동하며 긴 무명 시절을 보냈던 조세호는 2016년 김흥국이 "안재욱 결혼식에 왜 안 왔어?"라고 묻자 "모르는데 어떻게 가요?"라고 억울해하던 영상이 뒤늦게 화제를 모으며 '프로불참러'라는 별명을 얻었다. 뜻밖의 유행어 하나로 친근한 이미지가 형성됐고 이후 유재석과 함께 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 진행하는 등 인기 예능인으로 자리매김했다.

'유 퀴즈 온 더 블럭'과 '1박 2일'을 동시에 누비며 전성기를 누렸던 조세호가 아내의 적극적인 내조에도 마지막 고정 예능까지 종영하는 상황을 맞으면서, 다시 한번 반전의 기회를 만들 수 있을지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com