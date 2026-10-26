'혼외자 양육' 시유, 김현중 폭행 언급하다 의미심장 “맞은 것까지 말해주면”

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[스포츠조선 박아람 기자] 크리에이터로 활동 중인 시유가 전 연인인 가수 겸 배우 김현중의 전 연인인 가수 겸 배우 김현중과의 과거 폭행 피해를 떠올리게 하는 발언을 해 이목을 끌었다.

시유는 26일 틱톡 라이브 방송을 통해 팬들과 소통을 진행했다.

그러나 이날 실시간 채팅창에는 김현중의 일부 해외 팬들이 몰려와 "폭력 혐의가 거짓인데 뻔뻔하게 나타났다", "사람을 바닥으로 끌어내렸다"며 시유를 향해 맹비난을 쏟아부었다.

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댓글을 직접 확인한 시유는 피하지 않고 차분하면서도 단호한 태도로 입장을 전했다.

그는 "사실 내가 가지고 있는 재미있는 이야기가 정말 많다. 하지만 조용히 가고 싶어서 참는 것뿐이고, 거짓말은 하나도 없다"고 강조했다.

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그럼에도 악성 댓글이 이어지자 시유는 "왜 맞은 것까지 말해주면..."이라며 말을 흐리다가 급히 발언을 멈췄다. 이어 "마지막에는 유튜브에서도 때린 적이 없다고 그랬다더라"라며 과거 불거졌던 폭행 시비와 김현중 측의 주장을 겨냥한 의미심장한 멘트를 덧붙여 눈길을 끌었다.

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이후 시유는 흔들림 없이 방송을 이어갔다. "지금 행복하냐"는 질문에 "저를 응원해 주시는 제 편이 이렇게 많다는 걸 느끼며 진짜 행복하다는 걸 깨달았다"고 답했고, "밝아 보여서 좋다"는 팬의 격려에는 "밝아야죠, 울고 있으면 안 되잖아"라며 환한 미소를 보였다.

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한편, 시유는 2012년부터 김현중과 3년간 교제했으나 결별 과정에서 폭행 시비와 친자 소송 등 치열한 법적 갈등을 겪었다. 당시 친자 확인 소송 끝에 김현중의 친부임이 밝혀졌으며, 시유는 2015년 아들을 출산한 후 현재까지 홀로 양육하고 있다.

김현중은 2022년 비연예인과 결혼해 같은 해 둘째 아들을 얻었다.

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tokkig@sportschosun.com