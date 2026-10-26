서인영, 이혼 겪고 날린 살벌한 충고 "다이아 이런 거 다 소용없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영이 이혼 후 다이아몬드 결혼반지를 처분했던 경험을 털어놓으며 현실적인 조언을 건넸다.

지난 22일 방송된 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'에서는 서인영과 미미미누가 이혼 전문 변호사 박민철과 함께 위자료와 재산분할에 관한 이야기를 나눴다.

이날 서인영은 축구선수 크리스티아누 호날두와 조지나 로드리게스의 결혼식 관련 영상을 보던 중 화려한 다이아몬드 반지에 시선을 빼앗겼다.

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서인영은 "다이아 크기 봐라. 다이아 크기가 내 거 4배"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이에 박민철 변호사가 "저 정도면 4분의 1도 크다"고 하자 서인영은 "맞다. 저도 컸다. 그런데 저런 거 다 소용없다"고 씁쓸하게 말했다. 화려했던 결혼반지를 떠올리면서도 정작 그 가치에 대해서는 회의적인 반응을 보인 것.

이어 미미미누가 "결혼반지도 분할이 되냐"고 질문하자 박민철 변호사는 "결혼 생활에서 줬다고 하더라도 부부 공동으로 형성한 돈으로 구매한 거면 재산분할 대상으로 들어간다"고 설명했다.

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이를 듣던 서인영은 자신의 경험을 바탕으로 거침없는 발언을 쏟아냈다. 서인영은 "다이아는 내가 팔아봐서 아는데 똥값이다. 다이아로 받지 말고 현금으로 받아야 한다"고 강조했다. 고가의 다이아몬드 반지라도 실제 처분할 때는 기대했던 만큼의 가치를 인정받지 못했다는 취지였다.

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특히 미미미누가 "누구한테 충고해 주는 거냐"고 묻자 서인영은 카메라를 정면으로 바라보며 "여러분들, 다이아 이런 거 다 무용지물이다"라고 재차 강조해 웃음을 자아냈다.

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앞서 서인영은 지난 2023년 첫 결혼을 앞두고 공개한 웨딩화보에서도 커다란 다이아몬드 반지로 화제를 모은 바 있다. 당시 예비신랑의 목을 감싸 안은 서인영의 왼손에는 화려한 다이아몬드 반지가 자리해 눈길을 끌었다.

서인영은 당시 한 방송에서 전남편이 한강 인근 식당에서 프러포즈하며 반지를 건넸던 일화도 공개했다. 그러나 결혼 생활은 오래 이어지지 못했고, 이번에는 직접 다이아몬드를 처분한 경험을 털어놓으며 달라진 생각을 전했다.

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한편 서인영은 지난 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했다. 현재는 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표 최지훈과 재혼을 앞두고 있는 것으로 알려졌다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 구체적인 결혼식 날짜와 장소는 아직 공개되지 않았다.

olzllovely@sportschosun.com