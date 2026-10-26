위메이드커넥트, 서브컬처 RPG '오즈' 퍼블리싱 계약…내년 글로벌 출시 목표

Advertisement

Advertisement

위메이드커넥트가 서브컬처 RPG 신작 '오즈'를 앞세워 장르 라인업 확대에 나선다. 기존 게임 IP를 기반으로 전투와 성장 시스템 등을 재정비해 새로운 시장 공략에 나선다는 계획이다.

위메이드맥스는 자회사 위메이드커넥트가 슈퍼블럭과 수집형 서브컬처 RPG '오즈(OZ)'의 퍼블리싱 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

'오즈'는 2025년 일본 시장에 출시된 서브컬처 RPG를 기반으로 새롭게 개발하는 작품이다. 기존 IP의 세계관과 캐릭터를 활용하되 전투와 성장, 비즈니스 모델(BM) 등 게임 시스템 전반을 손질하고 남성향 서브컬처 RPG로 방향성을 재정립했다.

Advertisement

게임은 지구 문명을 받아들인 이세계 '메르헨'을 배경으로 한다. 창시자 '오즈'가 사라진 뒤 혼돈에 빠진 세계를 구하기 위해 주인공이 여정을 떠나는 이야기다. 이용자는 창시자 오즈의 환생으로 지목된 주인공이 돼 다양한 영웅과 인연을 맺고 각 캐릭터의 서사를 경험할 수 있다.

Advertisement

전투는 캐릭터 간 상성과 스킬 연계를 활용한 자동 전투 방식으로 진행된다. 신규 캐릭터 전용 스토리를 비롯해 PvP 결투와 기간제 보스 레이드 등을 마련해 캐릭터 수집과 육성의 재미를 강조할 예정이다.

한국과 북미, 대만 등 글로벌 시장을 대상으로 2027년 출시를 목표로 개발중이다. 양사는 출시 전 이용자 테스트를 통해 의견을 수렴하고 개발과 서비스 준비, 마케팅 등에서도 협력을 이어갈 방침이다. 위메이드커넥트는 '로스트 소드'와 '메이크 드라마 : MAD'에 이어 '오즈'를 추가하며 서브컬처 게임 라인업을 확대하고 있다.

Advertisement

Advertisement

특히 '오즈'는 기존 IP의 자산을 활용하면서 게임 시스템을 전반적으로 재정비한다는 점에서 주목된다. 원작의 인지도와 캐릭터 경쟁력을 새로운 게임의 성과로 연결할 수 있을지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com