윤선우, ♥김가은 임밍아웃에 눈물 "난 이제 노예"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤선우가 아내인 배우 김가은의 임신 소식에 "나는 이제 노예, 자기는 왕"이라며 아내를 향한 애정을 유쾌하게 드러내 웃음을 안겼다.

지난 15일 유튜브 채널 '김가은 KIMGAEUN'에는 "남편 생일날 임밍아웃 하기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김가은은 임신 테스트기에 두 줄이 나타난 것을 확인한 뒤 "임신했다"라며 기쁜 소식을 전했다.

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마침 다음 날이 윤선우의 생일이었고, 이에 김가은은 특별한 방법으로 임망아웃을 하기 위해 계획을 세웠다.

김가은은 컴퓨터를 한다는 핑계로 방에 몰래 들어가 아기 풍선을 불고, 임신 테스트기를 벽에 붙이는 등 깜짝이벤트를 준비했다.

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잠시 후 자신의 생일 축하 이벤트인 줄 알고 웃으면서 방에 들어온 윤선우는 뒤늦게 임신 테스트기를 확인한 뒤 말을 잇지 못했다. 이어 연신 "우아"라고 감탄한 뒤, 김가은을 꼭 끌어안았다. 이어 기쁨을 감추지 못한 윤선우는 김가은에게 "여보 이제 왕이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 두 사람은 윤선우의 생일을 축하하기 위해 식당을 찾았다. 김가은은 윤선우에게 "생일 축하한다"라고 했다. 이에 윤선우는 "내 생일은 아무것도 아니다"라며 "나는 이제 노예다. 자기는 왕이다. 아무것도 하지 마라"라고 말해 눈길을 끌었다.

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앞서 김가은은 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "식구가 한 명 더 늘어서 이제 여섯 식구다. 우리에게 아기천사가 찾아왔다"라면서 새 가족을 맞이하게 된 기쁨을 나눴다.

한편 김가은과 윤선우는 약 10년간 열애를 끝에 지난 2025년 10월 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com