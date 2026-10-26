'프리스타일 풋볼 2', 위시리스트 10만 돌파…12월 3일 글로벌 출시

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조이시티의 신작 축구 게임 '프리스타일 풋볼 2'가 글로벌 위시리스트 10만 건을 돌파하며 출시 전 기대감을 높이고 있다. 사전 판매를 시작한 지 약 2주 만에 거둔 성과로, PC와 콘솔을 아우르는 5대5 팀플레이가 이용자들의 관심을 끌고 있다.

조이시티는 자회사 우레가 개발 중인 '프리스타일 풋볼 2'의 글로벌 위시리스트 등록 건수가 10만 건을 넘어섰다고 26일 밝혔다. 지난 14일 사전 판매를 시작한 이후 이용자들의 관심이 이어진 결과다.

조이시티는 위시리스트 10만 건 돌파를 기념해 정식 출시 후 모든 이용자에게 '프리 시즌(시즌 0) 패스'를 무료로 제공한다. 사전 판매 기간에는 전체 에디션을 10% 할인된 가격에 판매하며 출시 초기 이용자 확보에 나서고 있다.

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'프리스타일 풋볼 2'는 개성 있는 캐릭터와 빠른 경기 전개, 직관적인 조작을 앞세운 온라인 축구 게임이다. 5대5 팀플레이를 중심으로 캐릭터별 고유 역할과 스킬을 활용한 협력 플레이를 강조했으며, PC와 콘솔 이용자가 함께 경기를 즐길 수 있는 크로스플레이도 지원한다. 게임은 오는 12월 3일 글로벌 동시 출시된다. PC 스팀과 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S에서 만나볼 수 있다.

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위시리스트 10만 건은 출시 전 이용자들의 관심을 가늠할 수 있는 지표지만, 실제 흥행 여부는 출시 이후 이용자 유입과 유지에 달려 있다. 특히 팀원 간 호흡이 중요한 5대5 축구 게임인 만큼 안정적인 매칭 환경과 플랫폼 간 플레이 경험, 지속적인 콘텐츠 업데이트가 장기적인 이용자 확보의 관건이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com