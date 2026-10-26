"74세라 방송 나가면 죽는다" 했는데…'전현무계획', 상호 노출 '뭇매'

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[스포츠조선 이지현 기자] MBN·채널S 예능 '전현무계획4'가 촬영을 거절한 74세 식당 사장의 상호와 위치를 유추할 수 있는 장면을 방송에 내보내 논란에 휩싸였다.

지난 23일 방송된 '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 그룹 아이브 멤버 가을, 리즈와 함께 경기 북부 지역의 숨은 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려졌다.

이날 출연진은 한 식당을 찾아 촬영 가능 여부를 물었지만, 예상치 못한 거절에 부딪혔다. 식당 사장은 "우리는 촬영 안 한다. 지금까지 아무하고도 촬영해 본 적 없다"며 단호하게 선을 그었다.

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이어 "내 나이가 74살이다. 저녁 장사라 방송에 한번 나갔다 하면 힘들어서 죽는다. 죄송하지만 도저히 응할 자신이 없다"고 양해를 구했다.

고령의 나이에 식당을 운영하고 있는 만큼 방송 이후 손님이 몰릴 경우 감당해야 할 부담이 크다는 이유였다. 사장은 거듭 미안한 마음을 전하면서도 촬영을 하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

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결국 전현무와 곽튜브, 가을, 리즈는 식당에서 식사하지 못한 채 발길을 돌려야 했다. 건물에서 내려온 전현무는 가을과 리즈를 향해 "진짜 리얼이지?"라고 말하며 사전 섭외 없이 진행되는 프로그램의 특성을 강조했다.

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그러나 방송 이후 예상치 못한 논란이 불거졌다. 촬영을 거절한 식당의 상호와 위치를 시청자들이 알아볼 수 있도록 방송했다는 지적이 나온 것이다.

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실제 방송에서는 세 글자로 된 식당 상호 가운데 글자만 흐리게 처리됐다. 여기에 출연진이 식당을 찾아가는 과정과 주변 모습까지 공개되면서 해당 식당을 특정하는 것이 어렵지 않다는 비판이 제기됐다.

특히 식당 사장이 방송 출연을 거부한 이유가 손님이 몰리는 데 따른 부담 때문이었다는 점에서 논란은 더욱 커졌다. 방송 노출 자체를 원하지 않았던 업주의 의사와 달리 결과적으로 식당을 알아볼 수 있는 정보가 공개됐기 때문이다.

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일부 시청자들은 "촬영을 거절했으면 방송에서도 편집했어야 하는 것 아니냐", "사장님이 힘들어서 싫다고 하는데 굳이 식당을 알아볼 수 있게 내보내야 했나", "리얼리티를 강조하는 것도 좋지만 업주의 의사가 먼저다", "방송 이후 손님이 몰려 피해를 보면 누가 책임지느냐" 등의 반응을 보이며 제작진을 비판했다.

olzllovely@sportschosun.com