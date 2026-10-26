"엔진이 뒤에 있네"…강민경, 정재형 위해 '3억 포르쉐' 뚜껑 열었다

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 면허 취득 일주일 만에 강민경의 3억원대 포르쉐를 운전하며 설렘을 감추지 못했다.

지난 25일 정재형의 유튜브 채널에는 '면허 딴지 일주일 되던 날, 강민경이 포르쉐를 들고 나에게로 왔다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정재형은 "오늘 강민경 씨가 자기 차로 연수를 해주겠다더라. 저의 드림카인 'P'사 차다. 이런 좋은 기회가 없을 것 같다"며 약 3억원대로 알려진 포르쉐 911 카브리올레를 운전하게 된다는 사실에 기대감을 드러냈다.

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강민경을 기다리던 정재형은 "나 너무 떨려"라며 긴장한 모습을 보였다.

잠시 후 강민경은 "우리 오라버니 기 좀 한 번 죽여볼까나? 멋짐이란 무엇인가 보여주겠어. 카브리올레의 진가를"이라며 지붕을 연 오픈카 상태로 등장했다.

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차량을 본 정재형은 "대박. 너무 예쁘다"고 감탄하며 차를 둘러봤다. 면허를 딴 지 일주일 만에 꿈에 그리던 차에 오르게 된 그는 "너무 좋구나"라며 연신 기쁨을 드러냈다.

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직접 운전대를 잡은 정재형은 차체가 무겁고 안정감이 느껴진다며 놀라워했다. 이에 강민경은 "이게 엔진이 뒤에 있다"며 차량의 특징을 설명했다.

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정재형은 "나 너무 좋다. 나 꿈의 차다"라며 행복해했다. 강민경 역시 "그리고 땅바닥에 붙어서 가는 것 같지 않냐. 지면이 느껴져서 운전하는 게 재밌는 사람들은 좋아한다"며 포르쉐의 주행감을 친절하게 설명해 훈훈함과 유쾌함을 안겼다.