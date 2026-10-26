T1, 국내 최대 규모 '리프트바운드' 대회 개최…256명 참가

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T1이 신흥 카드 게임 종목 '리프트바운드'의 국내 e스포츠 생태계 확장에 나선다. 입문자 교육부터 정규 커리큘럼, 대규모 오프라인 대회까지 연계해 새로운 종목의 이용자층을 넓히겠다는 구상이다.

T1은 카드 게임 '리프트바운드(Riftbound)'의 국내 최대 규모 대회인 'T1 트라이얼스'를 11월 1일과 8일 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 대회는 단일 리프트바운드 대회 기준 국내 역대 최대인 256명 규모로 진행된다. 11월 1일 일산 킨텍스 제2전시장 6C홀에서 참가자 256명이 스위스 라운드 8회전을 치르며, 11월 8일에는 T1 베이스캠프 강남점에서 예선을 통과한 상위 16명이 토너먼트 방식으로 최종 우승자를 가린다. 모든 경기는 3전 2선승제로 진행된다.

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참가자 구성에도 공을 들였다. 지난 19일 T1 베이스캠프 강남점에서 열린 '넥서스 나이트'의 상위 16명에게 우선 출전권을 부여했으며, 국내외 정상급 플레이어와 인기 인플루언서도 최대 10명 초청할 예정이다. 나머지 참가자는 일반 신청을 받아 추첨으로 선정한다. 참가자는 현장에서 리프트바운드 슬림팩 2개를 구매해야 한다.

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총 500만원 상당의 상품도 걸렸다. 우승자에게는 T1 공식 시그니처 박스와 점보팩 1카톤, 슬림팩 1카톤 등 약 130만원 상당의 상품을 제공한다. 상위 64명에게는 순위에 따라 차등적으로 상품을 지급하며, 첫날 현장 참가자를 대상으로 럭키드로우도 진행한다.

T1은 대회 개최에 앞서 입문자를 위한 무료 강습회를 진행했으며, 전문 교육 기관인 T1 e스포츠 아카데미(T1A)를 통한 정규 교육 과정 개설도 추진하고 있다. 오프라인 공간인 T1 베이스캠프(TBC), 교육 프로그램, 대회를 연결해 단순한 일회성 이벤트를 넘어 지속 가능한 종목 생태계를 구축한다는 전략이다.

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전통적인 e스포츠 종목과 달리 카드 게임은 선수들의 전략적 판단과 카드 수집·활용이 핵심인 만큼, 대회뿐 아니라 입문 교육과 오프라인 플레이 공간의 역할도 중요하다. T1이 보유한 브랜드 인지도와 오프라인 인프라를 활용해 리프트바운드의 국내 이용자층을 얼마나 넓힐 수 있을지가 향후 종목 확산의 관건이 될 전망이다. 대회 참가 신청과 세부 규정, 커스텀 밴 목록 등은 T1 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com