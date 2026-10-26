신민아♥김우빈, 누적 기부액 50억 돌파...결혼 후에도 멈추지 않는 선행

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 신민아가 남편인 배우 김우빈과 함께 꾸준히 기부를 이어오며 두 사람의 누적 기부액이 50억 원을 넘긴 것으로 알려진 가운데 기부에 대한 소신을 밝혔다.

26일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "매년 꾸준히 기부해 온 신민아. 기부를 하며 가장 뿌듯했던 순간은?"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상 속 MC 유재석은 신민아와 김우빈의 기부 선행을 언급하며 "두 분이 멋있는 게 꾸준히 기부해 오셨다. 두 분 기부 총금액만 50억이 넘는다고 한다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 유재석은 "요즘은 이런 일을 많이 알려야 한다"라고 했다.

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이에 신민아는 "처음 기부 시작할 때는 좋은 일은 조용히 해야 된다는 생각이 있었다"라고 밝혔다. 이어 "손길이 잘 안 가는 사람들에게 많은 도움이 됐으면 좋겠다는 생각을 했다"라면서 "매년 기부를 하다 보니까 기부금으로 어떤 것들을 했다는 편지를 받는다. 그게 너무 소중하고 가치 있는 일이 되었으니까 너무 뿌듯하다"라고 말했다.

신민아는 기부를 통해 더 많은 사람이 선한 영향력을 나누길 바란다는 뜻도 전했다. 그는 "금액과 상관없이 꾸준함과 그 마음, 나를 보고 많은 사람이 '나도 기부를 했으면 좋겠다'라는 마음이 들면 너무 감사하겠다는 생각이 들었다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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신민아는 지난 2009년부터 도움이 필요한 사람들을 위해 꾸준히 기부를 이어왔으며, 그동안 알려진 신민아의 누적 기부금만 40억 원에 달하는 것으로 알려졌다.

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신민아의 선행은 특정 분야에만 머물지 않았다. 불우한 아이들을 위한 공부방 선생님 지원 사업과 독거노인 난방비 지원, 탈북 여성과 아이들을 위한 지원 사업은 물론 코로나19 피해, 산불, 수해 피해 등 사회적 재난이 발생했을 때도 빠짐없이 도움의 손길을 내밀었고 해외 지원 사업에도 나눔 실천에 앞장서 왔다. 또한 지난해 12월 김우빈과의 결혼 당시에도 주요 기관에 총 3억 원을 기부했다.

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한편 신민아는 5세 연하의 배우 김우빈과 10년간의 공개 열애 끝에 지난해 12월 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com