윤하, 14년 몸담은 소속사와 '정산금 미지급' 소송 파국→전속계약 해지 통보 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 윤하가 오랜 기간 몸담았던 소속사 씨나인이엔티와 결별했다. 장기간 이어진 정산금 미지급 문제가 결국 전속계약 해지와 법적 분쟁으로 번졌다.

26일 윤하의 법률대리인 법무법인 일로는 공식 입장을 내고 씨나인이엔티와의 전속계약이 종료됐다고 밝혔다.

법률대리인에 따르면 윤하 측은 장기간 이어진 정산금 미지급 문제와 관련해 소속사에 시정을 요구했으나, 문제가 해결되지 않자 지난 9월 전속계약 해지를 통보했다.

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씨나인이엔티 역시 공문을 통해 지난 9월 14일 자로 전속계약 해지의 효력이 발생했다는 사실을 인정한 것으로 전해졌다.

다만 계약 관계가 종료됐음에도 정산금 문제는 여전히 해결되지 않은 상태다. 윤하 측은 미지급 정산금을 돌려받기 위한 청구 소송을 제기했으며, 향후 법적 절차에 따라 관련 문제를 정리해 나갈 방침이다.

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이번 결별은 윤하가 오랜 시간 함께해 온 소속사와 정산금 문제로 법적 다툼을 벌이게 됐다는 점에서 관심을 모은다.

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윤하와 씨나인이엔티는 무려 14년간 동행해 온 사이다. 윤하는 2012년 씨나인이엔티와 처음 인연을 맺었으며, 2019년과 지난해 두 차례 재계약을 체결하며 끈끈한 신뢰를 과시했다.

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불과 1년 9개월 전인 지난해 1월에도 양측은 재계약 소식을 알렸다. 당시 소속사는 "12년째 윤하와의 인연을 이어가게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 윤하가 다양한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 다할 예정"이라고 밝혔다.

하지만 전폭적인 지원과 굳건한 신뢰를 약속했던 양측의 관계는 결국 정산금 문제로 파국을 맞았다. 지난해 재계약을 체결한 지 약 1년 8개월 만에 전속계약이 해지된 셈이다.

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더욱이 윤하는 소속사와 함께하는 동안 '사건의 지평선' 역주행 신화를 쓰고 데뷔 20주년 기념 전국투어와 대규모 콘서트까지 성공적으로 개최한 만큼, 이번 결별 소식이 더욱 눈길을 끈다.

한편 윤하 측은 소속사와의 결별에도 음악 활동은 중단하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 법률대리인은 "윤하는 앞으로도 음악 활동을 이어 갈 것"이라며 "씨나인이엔티 소속 다른 아티스트와 직원들은 이번 사안과 무관하며, 추측성 보도는 자제해 주시길 부탁드린다"고 당부했다.

오랜 동행에 마침표를 찍은 윤하가 미지급 정산금 문제를 어떻게 해결하고 새로운 음악 활동을 이어갈지 주목된다.

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olzllovely@sportschosun.com