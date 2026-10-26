유명 여배우, 영화 패러디 속옷 광고 논란…"아이 캐릭터 성적 대상화" 비판

사진출처=시드니 스위니 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 '알몸 광고'를 찍어 논란에 휩싸였던 할리우드 배우 시드니 스위니(29)가 자신의 속옷 브랜드 광고에서 어린이 영화 속 캐릭터를 재현했다가 거센 비판에 직면했다.

어린 시절의 추억이 담긴 캐릭터를 성인용 란제리 광고에 활용한 것은 부적절하다는 지적이 나오고 있다.

페이지식스 등 미국 연예매체들에 따르면 스위니는 최근 자신의 속옷 브랜드 '시른(SYRN)'의 신제품을 홍보하는 약 30초 분량의 영상을 인스타그램에 공개했다. 핼러윈과 크리스마스 시즌을 겨냥한 광고로, 유명 영화 속 장면과 캐릭터를 패러디한 것이 특징이다.

Advertisement

영상은 영화 '나 홀로 집에' 시리즈의 주인공 케빈을 연상시키는 장면으로 시작한다. 스위니는 잠옷을 입고 아이스크림을 먹으며 영화 속 어린이 주인공의 모습을 재현했다. 이어 영화 '그린치'의 신디 루 후를 떠올리게 하는 헤어스타일과 의상을 선보였다. 그런데 영상 속에서 짧은 하의와 가슴이 드러나는 상의를 입은 모습이 포함되면서 온라인에서 논란이 불거졌다.

원작에서 어린이가 연기한 인물이라는 점 때문이다. 영화 '나 홀로 집에'에서 케빈을 연기한 맥컬리 컬킨은 촬영 당시 9살이었으며, 2000년 실사 영화 '그린치'에서 신디 루 후를 연기한 테일러 맘슨은 7살이었다.

Advertisement

광고가 공개된 뒤 네티즌들은 "어린이 캐릭터를 성인용 속옷 브랜드 홍보에 활용한 것은 부적절하다"고 비판했다.

Advertisement

반면 스위니를 옹호하는 반응도 나왔다. 이들은 "실제 란제리가 아닌 잠옷과 캐릭터를 연상시키는 의상을 착용했는데 비판은 지나치다"는 반론을 제기했다.

Advertisement

영상에는 크리스마스 영화뿐 아니라 애니메이션 영화 '유령 신부' 등을 연상시키는 란제리 스타일도 등장한다. 스위니는 검정과 빨강 계열의 속옷에 캐릭터를 연상시키는 분장을 더하는 등 여러 영화의 분위기를 패션으로 재해석했다.

이번 논란은 스위니가 최근 여러 광고를 둘러싸고 잇따라 비판을 받은 가운데 나왔다. 지난달에는 스포츠 베팅 플랫폼의 광고에서 신체를 노출한 모습이 공개돼 파장이 일었다. 일부 여성 스포츠 선수들은 해당 광고가 여성 스포츠를 성적으로 소비하게 만든다고 비판했다.

Advertisement

지난해에는 미국 의류 브랜드의 청바지 광고로도 논란을 겪었다. 당시 광고에 사용된 '좋은 유전자(great genes)'라는 문구가 우생학적 관념을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com