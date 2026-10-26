'아이온2', 글로벌 출시 20일 만에 캐릭터 630만 개 생성…누적 플레이 1억 시간 돌파

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엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 출시 초기 흥행 지표를 공개했다.

누적 캐릭터 생성 수가 630만 개를 넘어섰고, 이용자들의 총 플레이 시간도 1억 시간을 돌파했다. 스팀 매출 차트 1위와 글로벌 스트리밍 플랫폼에서의 높은 시청 시간까지 더해지며 초반 관심을 확인했다.

엔씨는 '아이온2'의 글로벌 출시 이후 주요 성과를 담은 인포그래픽을 지난 23일 공개했다. 지난 9월 30일 얼리 액세스를 시작한 '아이온2'는 10월 5일 글로벌 정식 출시됐다. 얼리 액세스 시작 20일 만인 10월 20일 기준 누적 캐릭터 생성 수는 630만 개를 넘어섰으며, 총 플레이 시간은 1억820만 시간에 달했다.

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정식 서비스 시작과 함께 최고 동시접속자 수 40만 명을 돌파했고, 출시 첫 주에는 스팀 주간 글로벌 매출 차트 1위에 올랐다. 글로벌 게임 스트리밍 플랫폼 트위치에서도 누적 시청 시간 3560만 시간을 기록하며 이용자들의 관심을 모았다.

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게임 내에서는 검성이 가장 인기 있는 클래스로 나타났다. 전체 이용자의 17%가 검성을 선택했으며, 호법성과 마도성이 각각 13%로 뒤를 이었다. 이용자들은 파티 던전을 총 2110만 회 진행했고, 인스턴스 던전은 5320만 회 클리어했다.

초기 지표만 놓고 보면 '아이온2'는 이용자 유입과 플레이 시간, 매출, 스트리밍 등 여러 영역에서 존재감을 드러냈다. 특히 누적 플레이 시간이 1억 시간을 넘어선 것은 출시 초기 이용자들의 활발한 플레이를 보여주는 지표다.

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출시 초반의 관심을 장기적인 성과로 연결하는 것이 다음 과제다. 이용자 유지율과 업데이트 이후의 반응, 매출 순위 유지 여부가 글로벌 시장에서의 지속적인 경쟁력을 가늠할 기준이 될 전망이다.

한편 오는 11월 18일 부산 벡스코에서 열리는 '2026 대한민국 게임대상'의 최종 후보작에 오른 '아이온2'는 국내외의 좋은 성과를 바탕으로 펄어비스의 '붉은사막' 등과 더불어 대상에 도전하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com