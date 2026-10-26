넥슨게임즈 '파레이돌리아', AGF 2026서 국내 첫 시연…캐릭터 교감 경험 강조

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넥슨게임즈의 신작 미소녀 게임 '파레이돌리아'가 해외 게임쇼에 이어 국내 서브컬처 팬들과 만난다. 게임 속 공간을 재현한 전시 부스와 음성인식 기반의 캐릭터 교감 콘텐츠를 앞세워 국내 이용자들에게 첫선을 보인다.

넥슨은 자회사 넥슨게임즈가 개발중인 '파레이돌리아(FAREIDOLIA)'를 서브컬처 행사 '애니메이션 X 게임 페스티벌(AGF) 2026'에 출품한다고 26일 밝혔다.

올해 미국 애니메 엑스포와 도쿄게임쇼(TGS)에서 해외 이용자들을 만난데 이어 국내에서는 처음으로 한국어 시연 버전을 공개한다. 이용자들은 현실과 닮았지만 어딘가 낯선 이세계 도시 '아니마시'를 탐험하고, 실시간으로 전황에 대응하는 '라이브 턴 배틀' 방식의 전투를 경험할 수 있다.

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현장에는 게임 속 주요 공간인 '타소가레관'을 재현한 부스가 마련된다. 특별한 능력을 지닌 캐릭터 '메이츠'와 함께 생활하며 관계를 쌓는 공간으로, 관람객들은 게임의 분위기를 체험하고 오리지널 기념품도 받을 수 있다.

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음성인식을 활용한 캐릭터 상호작용 콘텐츠도 선보인다. 관람객이 메이츠에게 직접 말을 걸거나 음성으로 가위바위보를 즐길 수 있도록 해 단순한 시연을 넘어 캐릭터와 교감하는 경험을 제공할 예정이다.

차민서 넥슨게임즈 RX스튜디오 PD는 "'파레이돌리아'만의 세계를 국내 이용자들에게 처음 선보인다. 메이츠와의 교감부터 탐험과 전투까지 게임 속 다양한 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

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'파레이돌리아'는 '블루 아카이브'를 개발한 넥슨게임즈 IO본부 산하 RX스튜디오의 신작이다. PC와 콘솔, 모바일 플랫폼을 대상으로 개발중이며, 언리얼 엔진 5 기반의 3D 그래픽과 라이브 턴 배틀 전투 시스템을 특징으로 내세운다.

이용자는 이세계 도시 아니마시의 부흥센터장으로 부임해 타소가레관에서 메이츠들과 생활한다. 이후 도시에서 발생하는 이상현상과 침식에 맞서 탐험과 전투를 통해 문제를 해결하게 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com