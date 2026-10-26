김수현 측 "故 김새론 모친도 검찰 송치…조작 카톡·AI 음성 확인" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현 측이 고(故) 김새론 유족 및 관련 인물들을 상대로 제기한 고소·고발 사건의 경찰 수사 결과를 공개했다. 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의가 구속기소된 데 이어, 유족 측 변호사와 유튜버 등 관련 인물들이 검찰에 송치됐다는 입장이다.

김수현 소속사 골드메달리스트는 26일 공식입장을 내고 "김수현 씨와 당사가 고 김새론 씨의 유족 및 고인의 이모를 사칭한 자 등을 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 알려드린다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 앞서 김세의가 관련 사건으로 구속기소된 데 이어, 김세의와 함께 허위사실 유포 등에 가담한 것으로 지목된 공범들도 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다.

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이번에 송치된 인물에는 고인의 모친과 이모를 사칭한 자 등이 포함됐다. 이들에게는 정보통신망법 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력처벌법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등의 혐의가 적용됐다는 설명이다. 다만 고인의 부친에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다.

특히 당초 고소 대상에 포함되지 않았던 인물들도 경찰의 별도 인지수사를 통해 검찰에 송치됐다고 밝혔다. 골드메달리스트는 "수사기관에 의해 확인된 허위·조작 자료(카카오톡 위·변조, AI 음성 조작)를 이용해 두 차례 기자회견을 주도했던 유족 측 변호인 부지석 변호사와 유튜브 채널 '권영찬TV' 운영자 권영찬에 대해서도 각각 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐다"고 전했다.

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소속사에 따르면 부지석 변호사에게는 형법상 명예훼손 및 정보통신망법 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손) 혐의가, 권영찬에게는 성폭력처벌법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포) 혐의가 각각 적용됐다.

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골드메달리스트는 "방대한 자료와 객관적인 증거를 바탕으로 사실관계를 면밀히 확인해 범행의 실체와 가담자들을 밝혀주신 수사기관의 노고에 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

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앞서 김수현은 고 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹이 제기되면서 논란에 휩싸였다. 당시 김수현 측은 미성년자 시절 교제 의혹을 부인하며, 관련 의혹을 제기한 김세의 등을 상대로 법적 대응에 나섰다.

이번 발표는 관련 고소·고발 사건에 대한 경찰 수사 결과를 소속사 측이 공개한 것이다. 다만 검찰 송치는 유죄 확정을 의미하지 않으며, 향후 검찰의 처분과 재판 절차에 따라 최종적인 법적 판단이 이뤄질 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com