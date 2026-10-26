한정수, 5·18 소재 '닥터X' 공개 호평 "방영중지? 오히려 재미있다" [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한정수가 5·18 민주화운동을 소재로 다뤄 방영 중단 청원까지 등장한 SBS 드라마 '닥터X'를 향해 공개적으로 호평을 남겼다. 작품을 둘러싼 논쟁이 거세지는 가운데 평소 드라마를 잘 보지 않는다는 한정수가 직접 시청 사실을 인증하며 애정을 드러낸 것이다.

한정수는 26일 자신의 SNS에 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 방송 화면을 공개하며 "방영중지? 전 원래 드라마를 잘 안 보는데 요즘 '닥터X'는 정말 재미있게 보고 있다. 감사하다"라는 글을 남겼다.

현재 방영 중단 요구까지 제기된 작품을 오히려 재미있게 보고 있다고 밝힌 점이 눈길을 끈다.

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실제 '닥터X'는 최근 5·18 민주화운동을 다룬 에피소드로 온라인에서 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다.

지난 24일 방송된 6회에서는 1980년 5·18 민주화운동 당시 머리에 총상을 입은 뒤 40년 넘게 후유증에 시달려온 환자 오상범(하성광)의 사연이 그려졌다.

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극 중 천재 외과의 계수정(김지원)은 오상범의 수술을 맡았고 방송 후반부에는 전두환 전 대통령을 연상시키는 가상의 전직 대통령까지 등장했다. 이를 두고 일부 시청자들은 역사적 아픔을 의학 드라마에 녹여냈다고 호평했지만 다른 한편에서는 역사적 사건을 극의 소재로 활용한 방식에 의문을 제기했다.

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논란은 급기야 국회 청원으로 번졌다. 지난 24일 국회 국민동의청원에는 'SBS 닥터X 드라마 방영 중단에 관한 청원'이 게시됐다. 청원인은 의학 드라마에 역사·정치적 소재를 끌어들인 이유를 납득하기 어렵다며 제작 과정의 검증과 방영 중단을 요구했다.

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해당 청원은 공개 전 동의 요건인 100명을 충족해 국회에서 공개 여부를 검토하는 단계에 들어갔다.

그러나 논란과 별개로 시청률은 상승세를 보였다. 24일 방송된 6회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 19.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 순간 최고 시청률은 21.3%까지 치솟았다.

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이런 가운데 한정수가 작품을 향한 긍정적인 반응을 공개하면서 그의 과거 발언도 다시 주목받고 있다.

한정수는 지난 1일 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 불거졌을 당시에도 SNS에 "영화는 영화로만 봅시다. 다큐가 아니잖아요. 왜 이리 말이 많은지"라는 글을 남긴 바 있다.

앞서 지난 9월에는 정치적 발언을 더 이상 하지 않겠다며 본업에 집중하겠다는 뜻을 밝혔지만 이후에도 역사적 사건을 다룬 작품을 둘러싼 논쟁과 맞물려 자신의 생각을 전하며 관심을 모았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com