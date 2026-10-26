최준희, ♥11살 연상 남편 코성형 시키고 만족 "내 멋대로 아바타 꾸미기"

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[스포츠조선 김소희 기자]고(故) 최진실의 딸 최준희가 남편의 외모 변화를 위해 직접 나섰던 일화를 공개하며 만족감을 드러냈다.

최준희는 26일 자신의 SNS 계정에 "우리 서방 제일 잘 시킨 것.. 1. 같이 피부과 데리고 가기 2. 코 수술 시키기 3. 살 빼버리기 4. 헤어숍 정착시키기 5. 옷 스타일링 바꿔주기. 내 멋대로 아바타 꾸미기"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 코 성형 전후로 달라진 남편의 모습이 담겼다. 최준희는 피부과 방문부터 코 수술, 다이어트, 헤어숍 정착, 옷 스타일링 변화까지 남편의 외적인 부분을 직접 챙겨왔다고 밝혔다. 자신의 취향을 반영해 남편의 스타일을 하나씩 바꿔나간 과정을 유쾌하게 풀어낸 것.

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특히 최준희는 남편의 변화를 두고 "내 멋대로 아바타 꾸미기"라고 표현해 웃음을 자아냈다. 남편의 외모와 스타일을 자신이 원하는 방향으로 가꿔왔다는 점을 재치 있게 드러낸 셈이다. 코 성형을 비롯해 생활 전반의 외적인 변화를 세심하게 챙긴 만큼, 달라진 남편의 모습에 대한 만족감도 엿보인다.

한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 현재 모델 겸 인플루언서로 활동 중이며 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.