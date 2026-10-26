함소원, 이혼 후 딸과 '8평 원룸살이' 충격...전남편 진화, 이사 도왔다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 함소원이 9세 딸 혜정이와 함께하는 8평 원룸살이와 일상을 공개했다.

26일 함소원은 "나 이사한 것 아시죠? 8평 원룸에서 혜정이 룸메이트와 같이 살고 있어요"라는 글을 올렸다. 딸을 '룸메이트'라고 부르며 유쾌한 일상을 전한 것.

원룸 내부를 보여주기도 한 함소원은 "오늘은 룸메이트 학교 참관수업 갑니다. 룸메이트가 골라준 옷, 신발 착장하고 학교 가는 길이요"라며 딸이 직접 골라준 옷과 신발을 착용하고 딸의 학부모 참관수업에 가는 근황을 공개했다.

Advertisement

앞서 함소원은 지난 22일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 원룸살이를 시작한 이유를 밝혔다.

당시 함소원은 "제가 사정이 있어서 한동안 여기 묵어야 한다. 그래도 여기가 이 근처에서 제일 나은 편"이라며 현재 거주 중인 집을 소개했다.

Advertisement

방송에서는 함소원의 이사를 돕기 위해 전남편 진화가 찾아오는 모습도 공개됐다. 두 사람은 이혼 후에도 딸을 위해 꾸준히 왕래하며 관계를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

특히 함소원은 재혼의 필요성을 느끼고 있으며, 진화와의 관계 역시 진지하게 바라보고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 함소원과 진화는 18세 나이 차를 극복하고 2018년 결혼해 딸 혜정이를 얻었다. 두 사람은 2022년 이혼을 발표했다.