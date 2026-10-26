"11억에 사서 26억 됐다"..이준기, 13년 전 매입한 자양동 아파트 '대박'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이준기가 과거 매입한 서울 광진구의 고급 아파트 시세가 두 배 이상 껑충 뛰며 상당한 시세차익을 거두고 있는 것으로 전해졌다.

최근 채널 '원더플래닛'은 이준기의 부동산 자산 현황을 집중 조명했다.

영상에 따르면 이준기는 지난 2013년 서울 광진구 자양동에 위치한 대단지 주상복합 아파트 '더샵스타시티' 전용면적 207㎡(약 62평) 규모의 세대를 약 11억 원에 사들였다.

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현재 해당 주택의 추정 매매가는 약 26억 4000만 원 선으로, 매입 당시와 비교하면 무려 15억 4000만 원가량 치솟았다. 10년이 넘는 세월 동안 집값이 두 배를 훌쩍 넘긴 셈이다. 다만 이는 실제 매각을 통한 현금화가 아닌 현재 추정 시세에 따른 평가액이다. 해당 아파트에는 현재 이준기가 친동생과 함께 거주하고 있는 것으로 알려졌다.

방 4개와 욕실 2개를 갖춘 '더샵스타시티'는 지난 2007년 준공된 최고 58층, 총 1177가구 규모의 광진구 대표 고급 주거단지다. 지하철 2·7호선 환승역인 건대입구역 역세권인 데다 대형 쇼핑몰이 밀집해 있고, 일부 가구에서는 한강 조망까지 가능해 연예인들이 선호하는 아파트로 꼽힌다. 채널 측은 "수많은 스타들이 거쳐 갔지만, 이준기는 한 자리를 묵묵히 지키며 오랜 기간 거주하고 있다"고 전했다.

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이준기는 본인의 거주지 외에도 가족을 향한 남다른 지극정성으로 눈길을 끌었다. 그는 자양동 아파트를 매입한 시기에 부모님을 위해 인천 청라국제도시에 위치한 '청라 푸르지오' 최고층 펜트하우스형 세대(전용면적 378㎡)를 17억 3000만 원에 매입한 바 있다. 결과적으로 본인과 부모님의 보금자리를 마련하는 데만 약 28억 3000만 원을 투자한 셈이다.

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한편, 2001년 광고 모델로 연예계에 발을 들인 이준기는 2005년 영화 '왕의 남자'의 '공길' 역을 통해 단숨에 신드롬급 인기를 누리며 스타덤에 올랐다. 이후 드라마 '개와 늑대의 시간', '일지매', '달의 연인 - 보보경심 려', '악의 꽃' 등 굵직한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하며 대한민국 대표 주연 배우로 굳건히 자리매김했다. 최근에는 서스펜스 스릴러 장르의 드라마 '키드냅 게임'으로 글로벌 시청자들과 만나고 있다.

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tokkig@sportschosun.com