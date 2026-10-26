김태희가 살쪘다고?... 무례한 드레스핏 논란 한 방에 잠재운 사진 한 장

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김태희가 자신이 참석했던 주얼리 행사 사진을 공개하며 눈부신 미모를 뽐냈다. 당시 드레스 핏을 두고 체형을 평가하는 반응이 나왔지만, 공개된 사진 속 김태희는 늘씬하면서도 우아한 자태와 변함없는 아름다움으로 시선을 사로잡았다.

김태희는 26일 자신의 SNS를 통해 "평소에 좋아하던 브랜드와 함께 할 수 있어서 너무 설레고 행복한 나들이였다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 지난 22일 서울 강남구에서 열린 하이주얼리 브랜드 행사에 참석한 김태희의 모습이 담겨있다.

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김태희는 어깨라인이 드러나는 튜브톱 드레스를 착용, 긴 머리를 자연스럽게 풀어내 우아한 매력을 더했다. 여기에 화려한 목걸이를 착용, 고급스러운 스타일링 속에서도 돋보이는 김태희의 변함없는 미모가 시선을 사로잡았다.

앞서 행사 당시 김태희의 드레스 핏을 두고 "등살, 팔뚝살. 드레스 터지려고 하는데 코르셋이 겨우 잡아 준다"라는 등 의상이 체형을 충분히 살리지 못했다는 의견과 함께 몸매를 평가하는 일부 댓글들이 나와 눈살을 찌푸리게 했다.

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하지만 다시 공개된 사진 속 김태희는 늘씬한 몸매와 함께 고급스러운 분위기와 아름다운 비주얼로 시선을 사로잡았다. 사진을 통해 당시의 모습을 다시 한번 공개하며 변함없는 매력을 드러낸 셈이다.

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한편 김태희는 지난 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 지난해 아마존 프라임 드라마 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출했다.

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anjee85@sportschosun.com