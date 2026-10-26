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김태희가 살쪘다고?... 무례한 드레스핏 논란 한 방에 잠재운 사진 한 장

정안지 기자

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김태희가 살쪘다고?... 무례한 드레스핏 논란 한 방에 잠재운 사진 한 장

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김태희가 자신이 참석했던 주얼리 행사 사진을 공개하며 눈부신 미모를 뽐냈다. 당시 드레스 핏을 두고 체형을 평가하는 반응이 나왔지만, 공개된 사진 속 김태희는 늘씬하면서도 우아한 자태와 변함없는 아름다움으로 시선을 사로잡았다.

김태희는 26일 자신의 SNS를 통해 "평소에 좋아하던 브랜드와 함께 할 수 있어서 너무 설레고 행복한 나들이였다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 지난 22일 서울 강남구에서 열린 하이주얼리 브랜드 행사에 참석한 김태희의 모습이 담겨있다.

김태희는 어깨라인이 드러나는 튜브톱 드레스를 착용, 긴 머리를 자연스럽게 풀어내 우아한 매력을 더했다. 여기에 화려한 목걸이를 착용, 고급스러운 스타일링 속에서도 돋보이는 김태희의 변함없는 미모가 시선을 사로잡았다.

김태희가 살쪘다고?... 무례한 드레스핏 논란 한 방에 잠재운 사진 한 장

앞서 행사 당시 김태희의 드레스 핏을 두고 "등살, 팔뚝살. 드레스 터지려고 하는데 코르셋이 겨우 잡아 준다"라는 등 의상이 체형을 충분히 살리지 못했다는 의견과 함께 몸매를 평가하는 일부 댓글들이 나와 눈살을 찌푸리게 했다.

하지만 다시 공개된 사진 속 김태희는 늘씬한 몸매와 함께 고급스러운 분위기와 아름다운 비주얼로 시선을 사로잡았다. 사진을 통해 당시의 모습을 다시 한번 공개하며 변함없는 매력을 드러낸 셈이다.

한편 김태희는 지난 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 지난해 아마존 프라임 드라마 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출했다.

anjee85@sportschosun.com

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