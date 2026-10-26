‘쥬얼리’ 하주연, 은퇴후 쇼룸 매니저로 살아가는 근황 "이력서만 수백 곳"

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 쥬얼리 출신 하주연이 수백 곳에 입사 지원서를 내고도 취업에 어려움을 겪었던 사연을 털어놨다. 한때 인기 걸그룹 멤버로 무대를 누볐지만 연예계를 떠난 뒤에는 평범한 직장인이 되기 위해 치열한 취업 전쟁을 벌여야 했다는 고백이다.

지난 22일 가수 노사연의 유튜브 채널 '35살 노사연'에는 '월급날만 기다리는 쥬얼리 하주연의 점심시간'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 노사연은 서울숲 인근에서 회사원으로 근무 중인 하주연을 만나 점심시간을 함께 보냈다.

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현재 주방용품 전문 쇼룸에서 매니저로 근무하고 있는 하주연은 연예계를 떠나 직장인의 삶을 선택한 이유를 솔직하게 털어놨다. 그는 "이쪽 일은 안 하면 백수지 않냐. 누가 불러줘야 간다. 그걸 언제까지 기다리냐"며 일이 들어오기만을 기다려야 하는 연예계의 불안정한 현실을 언급했다.

쥬얼리 활동을 마친 뒤 처음 시작한 일은 카페 아르바이트였다. 하주연은 "한남동에서 카페 아르바이트를 시작했다"며 한국에서 일반적인 사회생활을 해본 경험이 없어 처음에는 부끄러운 마음도 있었다고 고백했다.

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그러나 취업의 문턱은 생각보다 훨씬 높았다. 하주연은 "구직 사이트를 통해 몇백 군데씩 넣었다. 지금보다 어렸는데도 안 뽑히더라. 내가 나이가 있어서 안 되나 싶었다"며 수많은 지원서를 내고도 번번이 취업에 어려움을 겪었다고 밝혔다.

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가수 활동 경력만으로는 일반 회사의 취업 문턱을 넘기 쉽지 않았던 것. 그는 카페 아르바이트와 베이커리 보조 강사 등 다양한 일을 경험하며 조금씩 사회 경력을 쌓아갔다. 이후 회사 영업직을 거쳐 주방용품 쇼룸 매니저로 자리 잡았다. 지난 4월에는 한 달간의 실직 생활 끝에 재취업에 성공했다는 소식을 알리기도 했다.

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이날 노사연이 "이제 월급날만 기다리면서 살지 않냐"고 묻자 하주연은 "그게 좋다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "연예계 쪽은 계속 일이 없으면 누가 돈을 주지 않는다. 직장인은 월급이 계속 들어온다. 그래서 취직한 것"이라며 "회사만 망하지 않는 이상 월급은 나온다"고 현실적인 이유를 밝혔다.

하주연은 "연예인 생활하다가 일반인으로서 사는 게 좋다"며 현재의 삶에 대한 애정을 드러냈다. 그러면서 노사연에게 "저 부자 되고 싶다"는 솔직한 바람을 전해 웃음을 자아내기도 했다.

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이날 가족 이야기도 공개됐다. 하주연은 어머니가 서울예고 출신으로 한국무용을 전공, 아버지는 배우 하재영이라고 밝혔다. 이에 노사연이 "그 남자 진짜 멋있었는데"라며 반가워하자 하주연은 "지금도 여전하시다"고 답했다.

한편 하주연은 2008년 쥬얼리 3기 멤버로 합류해 'One More Time' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 2014년 전속계약 만료로 팀을 떠났고 현재는 직장인으로 새로운 인생을 살아가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com