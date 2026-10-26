‘냉부’, 팬 초대한다면서 사진·방송 경력 내라니...난데없는 자격 논란 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 인기 예능 '냉장고를 부탁해'가 2주년을 맞아 시청자들을 초대하는 특별 이벤트를 마련했다가 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 프로그램을 사랑하는 '찐팬'을 모집한다면서 신청서에는 얼굴 사진과 SNS 계정은 물론 과거 방송 출연 경력까지 묻는 항목이 포함돼 "팬이 아니라 인플루언서를 뽑는 것 아니냐"는 비판이 쏟아지고 있다.

최근 JTBC는 공식 SNS를 통해 '냉장고를 부탁해' 2주년 특집 이벤트인 '냉부 직관 DAY' 참가자 모집을 알렸다.

제작진은 "냉부를 사랑해 주신 여러분을 위해 단 하루 특별한 이벤트를 준비했다"며 팬들을 초대했다. 선정된 참가자에게는 셰프들의 15분 요리 대결을 현장에서 관람하고 완성된 요리까지 직접 맛볼 수 있는 기회가 주어진다.

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그러나 팬들의 기대는 신청서가 공개되면서 일부 불만으로 바뀌었다.

온라인에 공개된 신청 양식에 따르면 지원자는 이름과 생년월일 등 기본 정보 외에도 최근 6개월 이내 촬영한 본인 사진을 제출해야 한다. 휴대전화 셀카도 가능하지만 사진 첨부 자체는 필수 항목으로 표시돼 있다.

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여기에 SNS 아이디도 필수 기재 항목으로 포함됐다. 또 '방송, 유튜브 등 출연 경험'이라는 질문까지 마련돼 있었다. 해당 항목에는 출연 경험이 있다면 시기와 콘텐츠명을 구체적으로 작성해 달라는 안내가 붙었다.

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문제는 행사의 취지다. 제작진은 분명 '냉부를 사랑하는 찐팬'을 모집한다고 밝혔지만 정작 신청서에는 프로그램에 대한 애정과 직접적인 관련이 없어 보이는 항목들이 포함됐기 때문.

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누리꾼들은 "아니 사랑하는 찐팬 모집하는 거 맞아요? 무슨 사진에 SNS 아이디에 방송 출연 여부까지 물어보세요. 셀럽 모집하는 거 아니에요?"라며 의문을 제기했다. 또 다른 누리꾼 역시 "사진이랑 SNS 아이디가 왜 필요하죠? 이런 말도 안 되는 신청서는 처음 보는 것 같다. 그냥 인플루언서들 직접 컨택하세요"라고 꼬집었다.

이 밖에도 "사진은 왜 첨부하고 방송 경력은 왜?", "찐팬 모집이라면서 얼굴 사진, SNS 아이디가 왜 필요한 건가요?", "직관하는데 사진이랑 SNS 내라는 건 또 처음 보네" 등 비판적인 댓글이 잇따랐다.

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특히 일부 누리꾼들은 방송 출연 경험을 확인하는 항목까지 있다는 점을 문제 삼았다. 단순히 방송을 사랑하는 일반 시청자를 초대하는 자리가 아니라 화면에 등장했을 때 화제가 될 만한 인물을 선별하려는 것 아니냐는 의혹까지 제기되는 이유다.

좋아하는 프로그램의 녹화 현장을 직접 찾을 수 있다는 기대감으로 시작된 이벤트가 뜻밖의 참가 자격 논쟁으로 번진 가운데 제작진이 신청 항목의 취지와 선정 기준을 설명할지 관심이 쏠린다.

한편 '냉장고를 부탁해'는 스타들의 냉장고 속 재료를 활용해 셰프들이 15분간 요리 대결을 펼치는 프로그램이다. 지난 2024년 12월 새롭게 돌아온 뒤 최현석, 이연복, 정호영, 김풍, 손종원 등 인기 셰프들의 활약으로 꾸준히 사랑받고 있다.