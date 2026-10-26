여에스더 물건이 함익병 방에..♥홍혜걸 질투 폭발 “예사롭지 않다”

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[스포츠조선 박아람 기자]의학전문 기자 출신 방송인 홍혜걸이 아내인 의사 여에스더와 절친한 의사 함익병의 다정한 모습에 질투심을 드러냈다.

최근 채널 '에스더TV'에는 '여에스더 절친, 함익병 집 공개 사모님이 차려준 점심식사'라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상 속에는 윗집에 거주하는 함익병의 자택을 방문한 여에스더·홍혜걸 부부의 모습이 담겼다.

함익병의 집은 갤러리를 연상케 하는 고풍스러운 인테리어와 유명 작가들의 예술 작품들로 채워져 시선을 사로잡았다. 집 안을 둘러보던 여에스더는 "우리 집이랑은 분위기가 완전히 다르다"며 감탄을 금치 못했다.

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화기애애한 분위기 속에서 홍혜걸의 레이더망에 포착된 물건들이 웃음을 자아냈다. 함익병의 방을 구경하던 홍혜걸은 아내 여에스더가 쓰던 오디오를 발견했고, 함익병은 "버리려는 거 우리가 주워 온 것"이라고 해명했다. 이에 그치지 않고 홍혜걸은 "함 선생님 병원에 있는 책상도 우리 집사람이 주던 거라더라"며 "집사람 물건이 병원 책상부터 방 안 오디오까지 왜 다 여기에 있냐, 뭔가 예사롭지가 않다"고 의심을 품었다.

두 사람의 묘한 기류에 함익병의 아내는 "두 사람이 특별한 관계인가 보다, 그냥 그렇다고 쳐라"라며 초연하고 쿨한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하지만 홍혜걸의 견제는 식사 자리에서도 계속됐다. 함익병이 자연스럽게 여에스더의 김치를 잘라주자, 홍혜걸은 "지금 남의 아내한테 뭐 하는 거냐", "사람들이 오해한다"며 발끈해 폭소를 안겼다.

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반면 남편의 귀여운 질투에도 아랑곳하지 않고 여에스더는 "이런 남편이랑 살면 너무 좋을 것 같다"며, 함익병이 평소 매일 침대를 직접 정리한다는 깔끔한 면모를 치켜세우며 칭찬을 아끼지 않아 웃음을 더했다.

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tokkig@sportschosun.com