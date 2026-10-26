"♥김우빈에 사랑받고 있구나 느껴"…신민아, 수줍게 털어놓은 신혼 일상

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 신민아가 남편 김우빈과의 달달한 신혼 생활을 공개하며 행복한 마음을 드러냈다.

26일 tvN Joy 공식 유튜브 채널에는 오는 28일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 신민아는 김우빈과 결혼 1주년을 앞두고 있다는 말에 "거의 그렇게 됐다"고 답하며 쑥스러운 미소를 지었다.

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남편과 서로 자주 하는 말이 무엇이냐는 질문에는 의외로 "택배 왔다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 일상적인 대화가 두 사람의 자연스러운 신혼 생활을 엿보게 했다.

그러면서 신민아는 김우빈에 대해 "칭찬을 많이 한다"고 밝혀 달달한 분위기를 더했다. 남편에 대한 이야기가 이어지자 "부끄러워서 말 못 하겠다"며 얼굴을 붉히기도 했다.

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이어 신민아는 "'사랑받고 있다는 이 감정이 되게 행복하구나'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 남편의 애정 어린 표현 속에서 느끼는 행복을 솔직하게 전해 시선을 모았다.

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한편 신민아는 5세 연하 배우 김우빈과 10년간 공개 열애를 이어온 끝에 지난해 12월 결혼했다. 두 사람은 오랜 연애를 거쳐 부부의 연을 맺으며 많은 축하를 받았다.