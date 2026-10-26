"아픔 싹 씻었다"..윤은혜, 2주 투병 후 되찾은 생기 넘치는 미소

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[스포츠조선 박아람 기자]최근 심한 건강 이상으로 안타까움을 샀던 배우 겸 가수 윤은혜(42)가 생기 넘치는 근황을 공개해 팬들의 마음을 안심시켰다.

윤은혜는 지난 24일 개인 계정을 통해 "오늘은 토끼보단 펭귄 같네"라는 글귀와 함께 여러 장의 셀카 사진을 업로드했다.

오프숄더 디자인의 회색 니트를 입고 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 잔머리를 살려 동그랗게 말아 올린 독특한 머리 모양에, 양 볼을 물들인 붉은 톤의 블러셔와 선명한 입술 화장이 더해져 마치 동화 속 주인공 같은 발랄한 매력을 자아냈다.

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불혹을 넘긴 나이라고는 믿기지 않을 만큼 맑고 깨끗한 피부 결을 뽐냈으며, 우아하면서도 청순한 자태가 마치 무대에 오르는 발레리나를 연상케 했다. 최근 감기 합병증과 중증 알레르기 증세로 2주 넘게 투병하며 팬들의 마음을 졸이게 했으나, 이날은 한결 혈색이 돌고 생기 넘치는 표정으로 건강을 회복한 근황을 전해 반가움을 더했다.

한편, 지난 1999년 그룹 베이비복스로 화려하게 데뷔한 윤은혜는 이후 연기자로 전향해 드라마 '궁', '커피프린스 1호점', '보고싶다' 등 다수의 흥행작을 탄생시키며 큰 사랑을 받았다.

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tokkig@sportschosun.com