설인아, 진도 믹스 유기견 입양했다 "11살 추정, 하루 세번 꼬박 산책"(보듬TV)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 설인아가 유기견 출신 반려견 줄리를 향한 남다른 애정과 책임감 있는 반려 생활을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '강형욱의 보듬TV'에는 '예쁜 게 죄야! 유죄 강아지 진돗개 줄리 데리고 온 유죄 인간 설인아 [강형욱의개스트쇼] EP.35'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 설인아가 자신의 반려견 줄리와 함께 출연해 반려 생활에 관한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 설인아는 줄리의 나이에 대해 "11살 추정이다. 11살 되고 있다"라고 설명했다. 이어 품종을 묻는 말에는 "유기견 보호에서 데려와서 진도 믹스일 것 같다"라고 답했다. 유기견 보호소에서 인연을 맺은 줄리와 오랜 시간 함께해 온 설인아는 반려견을 향한 애정을 숨기지 않았다.

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특히 설인아는 줄이의 외모를 자랑하며 이른바 '팔불출' 면모를 드러내 웃음을 안겼다. 그는 "얼굴만 보면 베이비다. 누가 11살로 보겠냐"라며 "'?'하고 웃는 미소가 저희 집 강아지가 제일 예쁘다"라고 말했다. 나이가 믿기지 않을 만큼 사랑스러운 외모와 특유의 미소를 자랑하며 반려견을 향한 애정을 드러낸 것.

줄리를 향한 설인아의 애정은 일상적인 돌봄에서도 고스란히 드러났다. 강형욱이 산책 빈도를 묻자 설인아는 "하루 세 번 꼬박 나간다"라고 답했다. 이에 강형욱이 "밖에 싸는구나"라고 반응하자 설인아는 "맞다. 근데 취침 전 소변은 또 별도일 때가 있다"라고 설명했다. 반려견의 배변 습관까지 세심하게 살피며 규칙적으로 산책을 이어가는 모습에 강형욱도 감탄했다. 그는 설인아의 철저한 관리에 "기가 막히다"라고 말하며 만족감을 드러냈다.

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설인아는 처음 반려견을 키우게 됐을 당시의 이야기도 전했다. 강형욱이 "처음 반려견 키우실 때 내가 하루에 이만큼 산책시킬지 모르시지 않았냐"라고 묻자, 설인아는 반려견을 맞이하기 전부터 관련 프로그램을 통해 공부했다고 밝혔다.

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그는 "줄리 데려왔을 때 '세상에 나쁜 개는 없다'라는 프로그램을 봤다. 그걸 보고 강아지를 키웠다. 훈련도 그걸 보고 시키고"라고 말했다. 이어 "가족들이랑 그 영상 많이 보면서 우리는 산책 많이 시켜주자고 했다"라고 덧붙였다.

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반려견을 입양한 뒤에야 돌봄 방법을 알아가는 것이 아니라, 입양을 결정한 시점부터 관련 정보를 찾아보고 가족들과 함께 양육 방식을 고민했다는 설명이다. 특히 산책의 중요성을 미리 인지하고 이를 일상에서 꾸준히 실천해 온 점이 눈길을 끌었다.

유기견 출신인 줄리와 가족이 된 설인아는 규칙적인 산책은 물론 세심한 생활 관리까지 이어가며 반려견과 함께하는 일상을 공개했다. 오랜 시간 함께해 온 반려견을 향한 애정과 책임감이 영상 곳곳에서 드러나며 훈훈함을 더했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com