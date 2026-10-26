"차에서 통곡하며 울었다"…오대환, 故김주혁 생전 미담에 '울컥'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 고(故) 김주혁의 9주기를 앞두고 후배 배우들이 고인과의 따뜻한 일화를 공개하며 그리움을 전했다.

지난 24일 유튜브 채널 '대환영'에 출연한 오대환은 2013년 MBC 드라마 '구암 허준' 촬영 당시 인연을 맺은 고 김주혁과의 추억을 회상했다.

영상 속 오대환은 "(김)주혁이 형님이 어떻게 내 생일을 알았는지 밥을 사주시겠다고 하더라"며 당시를 떠올렸다.

Advertisement

그는 "당시 김주혁은 스타 중에 스타였고, 난 단역 배우였다"라면서 "돈이 없어서 초밥을 잘 못 먹었다. 내가 초밥을 좋아한다고 하니 초밥집에 데리고 가셨다"라고 말했다.

당시 초밥을 40접시 이상 먹었다는 오대환은 "그런 내 모습을 귀엽게 봐주셨다"라고 떠올렸다. 후배의 형편을 헤아려 먼저 식사를 제안하고, 마음 편히 먹을 수 있도록 배려했던 김주혁의 따뜻한 면모가 드러나는 대목이다.

Advertisement

오대환은 "이후 연락을 못 했다"라면서 "영화 촬영 후 집에 오는 길에 매니저가 '주혁 선배님이 돌아가셨다고 기사가 떴다'고 하더라. 차 안에서 통곡하면서 울었다"라고 말했다. 그는 "너무 죄송하고 나한테 밥 한 끼 사주신 형님인데 감사하다는 말씀도 못 드렸다"라고 전해 먹먹함을 자아냈다.

Advertisement

함께 있던 배우 오용도 김주혁과의 일을 떠올렸다. 그는 "주혁이 형님이 보조출연자까지 다 데리고 평양냉면집에 갔다"라면서 "꽤 많은 사람이 갔는데 그걸 다 내주셨다"라고 회상했다. 주연과 단역을 가리지 않고 주변 사람들을 살뜰히 챙겼던 고인의 따뜻한 마음이 후배들의 기억 속에 여전히 남아 있었다.

Advertisement

한편, 김주혁은 지난 2017년 10월 30일 교통사고로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

anjee85@sportschosun.com