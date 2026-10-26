'33시간 즉흥 창작→7시간 논스톱'…상식 깬 '몸의 축제' 11월 3일 개막[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 33시간 동안 즉석에서 공연을 만들고 7시간 동안 쉴 틈 없이 무대가 이어진다. 기존 공연의 틀을 깨고 오직 '몸'으로 소통하는 이색 축제가 관객들을 찾아온다.

제3회 피지컬퍼포먼스페스티벌(PPF)이 오는 11월 3일부터 8일까지 6일간 서울 연희예술극장에서 개최된다.

올해 축제의 부제는 '경계파괴자'다. 연극과 무용 등 장르의 구분은 물론 무대와 객석 사이의 경계까지 허물고 신체 움직임을 중심으로 다양한 공연예술의 가능성을 선보인다.

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특히 관객이 단순히 공연을 감상하는 데 그치지 않고 창작 과정과 무대에 직접 참여할 수 있다는 점이 특징이다. 이머시브 공연부터 마스크 연극, 컨택댄스, 즉흥 창작까지 기존 공연장에서는 쉽게 접하기 어려운 프로그램들이 마련됐다.

축제의 시작은 11월 3일 오후 7시 개막작 'Pharmakos Breakthrough'가 장식한다. 관객이 정해진 객석을 벗어나 배우와 공간을 공유하는 이머시브 공연으로 무대와 관객의 경계를 허문다는 축제의 주제를 본격적으로 알린다.

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4일 오후 6시에는 '떠들어보Show'라는 이름으로 세미나 '동시대 공연예술에서 몸의 의미에 대하여'가 진행된다. 신체를 활용한 공연예술의 의미와 가능성을 함께 이야기하는 자리다.

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5일 오후 7시에는 기획공연 '함께함의 공식'이 무대에 오른다. 연인과 헤어진 뒤 길을 잃은 한 인물이 낯선 도넛 가게에 들어서며 벌어지는 이야기를 그린 SF 블랙코미디다. 대사와 신체 움직임을 결합한 독특한 형식으로 관객들을 만난다.

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이번 축제에서 눈길을 끄는 프로그램은 6일 오후 6시 시작되는 '33시간 삼삼하게 만나Show'다.

서로 모르는 참가자들이 현장에서 팀을 결성한 뒤 33시간 동안 새로운 공연을 만들어내는 즉흥 창작 프로젝트다.

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참가자들은 나이와 성별, 직업, 경력 등을 드러내지 않고 닉네임으로만 참여한다. 현장 추첨으로 정해진 팀과 키워드를 바탕으로 작품을 만들어야 하는 만큼, 예측할 수 없는 창작 과정 자체가 공연의 또 다른 재미가 될 전망이다.

7일 오후 2시에는 축제의 대표 프로그램인 '쉬지마 Show'가 펼쳐진다.

무려 7시간 동안 공연이 끊이지 않고 이어지는 릴레이 무대다. 초청 공연팀과 사전 워크숍 우수 참가팀을 비롯해 아마추어와 프로 예술가들이 잇따라 무대에 오른다.

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서로 다른 장르와 개성을 가진 공연들이 하나의 흐름으로 연결되면서 올해 축제가 내세운 '경계파괴자'라는 주제를 구현할 예정이다.

마지막 날인 8일 오후 1시에는 관객이 직접 몸을 움직이는 참여형 프로그램 '즉흥 난장 몸부림치Show'가 열린다. 컨택댄스 워크숍으로 시작해 라이브 음악과 즉흥춤으로 이어지며, 참가자들이 함께 어울리는 네트워킹 파티도 마련된다.

축제의 대미는 이날 오후 6시 창작집단 거기가면의 마스크 연극 'The Four 빨간코의 행방불명'이 장식한다. 배우들이 얼굴 대신 가면을 쓰고 몸짓으로 이야기를 전달하는 공연으로 대사 없이도 웃음과 공감을 만들어내는 신체극의 매력을 보여준다.

한편 제3회 피지컬퍼포먼스페스티벌은 한국연극협회와 서울연극협회의 후원으로 진행된다. 공연 예매는 NOL을 통해 가능하며, 자세한 사항은 공식 관람 문의처에서 확인할 수 있다.