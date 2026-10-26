‘전현무계획4’, 74세 자영업자 외면...진짜 ‘무계획’ 강조하다 역풍 [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] MBN·채널S 예능 '전현무계획4'가 촬영을 거부한 74세 식당 사장의 사정까지 방송에 내보내며 '민폐 논란'에 휩싸였다. 사장이 "방송에 나가면 너무 힘들다"며 거듭 촬영을 거절했음에도 식당을 알아볼 수 있는 장면이 그대로 전파를 탄 것. '리얼 예능'을 강조하려다 정작 촬영을 원치 않는 자영업자의 의사는 외면한 것 아니냐는 비판이 쏟아지고 있다.

지난 23일 방송된 '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 아이브 가을, 리즈와 함께 경기 북부의 숨은 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려졌다.

이날 출연진은 오랜 역사를 지닌 한 경양식 돈가스 식당을 방문했다. 그러나 식당 사장은 "저희는 촬영 안 해요. 지금까지 아무하고도 촬영해 본 적 없다"며 단호하게 거절했다.

Advertisement

사장은 "방송인 건 아는데 죄송하다"며 "내가 나이가 74살인데 방송에 한 번 나갔다 하면 너무 힘들다. 도저히 자신이 없다"고 거듭 양해를 구했다. 이미 체력적인 부담으로 영업시간까지 줄인 상황에서 방송 이후 몰려들 손님을 감당하기 어렵다는 이유였다.

결국 출연진은 음식을 맛보지 못한 채 발길을 돌렸다. 전현무 역시 "사장님이 일흔네 살이시고 힘드시다고 하니 이해가 간다"며 사장의 뜻을 존중했다. 그러면서 가을과 리즈에게 "진짜 리얼이지?"라고 물으며 사전 섭외 없이 진행되는 프로그램의 특성을 강조했다. 리즈 역시 "우와, 진짜네"라며 놀라워했다.

Advertisement

문제는 방송 이후 불거졌다.

Advertisement

현장에서 사장의 촬영 거절 의사를 확인하고 발길을 돌렸음에도 제작진이 해당 과정을 편집하지 않고 그대로 공개했기 때문이다.

Advertisement

특히 제작진은 세 글자로 된 식당 상호 중 단 한 글자만 흐림 처리했다. 여기에 식당 내부와 주변 풍경, 출연진이 찾아가는 과정까지 방송되면서 시청자들이 식당의 위치와 상호를 어렵지 않게 유추할 수 있다는 지적이 제기됐다.

누리꾼들은 "거절한다는데 그걸 또 굳이 방송에 내보내냐", "리얼인 걸 보여주려고 사장님을 이용한 것 아니냐", "사장님이 힘들다고 했는데 왜 식당을 특정할 수 있게 방송하냐" 등 비판적인 반응을 보였다. 무엇보다 출연진이 현장에서 사장의 뜻을 받아들였더라도, 실제 방송에 어떤 장면을 내보낼지는 제작진의 판단이라는 점에서 편집 과정에 대한 지적이 이어지고 있다.

Advertisement

다만 식당 측이 촬영을 거절한 것과 해당 거절 장면의 방송 공개에 동의했는지는 별개의 문제다. 그러나 방송 출연에 따른 부담을 호소했던 사장의 사정을 고려하면 더욱 신중한 편집이 필요했던 것 아니냐는 목소리가 나온다.

이번 논란은 최근 방송가에서 잇따라 불거진 '무계획 예능'의 진정성 논쟁과도 맞물린다.

앞서 지난 8월 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 인천공항에서 즉흥적으로 여행지를 결정해 카자흐스탄으로 떠나는 모습이 그려졌다. 그러나 방송 이후 제작진의 사전 준비 과정이 알려지면서 조작 의혹이 불거졌다. 당시 제작진은 준비 과정에 대한 설명이 부족했다며 사과하면서도 여행지 선택은 즉흥적으로 이뤄졌다는 입장을 밝혔다.

Advertisement

'전현무계획4' 역시 앞서 식당을 사전에 섭외한 것 아니냐는 의혹에 휘말렸다.

이에 제작진은 지난 9월 "식당 촬영에 앞서 해당 식당 또는 사장님과 사전 접촉해 촬영을 협의하거나 출연진의 방문 사실을 미리 알리지 않는다"며 조작 의혹을 전면 부인했다. 전현무 역시 해당 입장문에 '좋아요'를 누르며 제작진의 입장에 힘을 실었다.

그런데 이번에는 사전 섭외 없이 진행된다는 프로그램의 특성을 보여주는 과정에서 정작 촬영을 거절한 식당의 정보까지 노출됐다는 비판을 받게 됐다. '무계획'이라는 콘셉트와 현장감을 살리는 것도 중요하지만 이 과정에서 일반인의 의사가 충분히 존중돼야 한다는 지적이다.

사전 섭외 없는 '리얼 예능'을 표방해 온 '전현무계획4'가 이번 논란에 어떤 입장을 내놓을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com